Renault обновит российские Logan и Sandero

В базе данных Российского патентного агентства появились заявки компании Renault с рисунками обновленных Logan и Sandero.

Renault Logan

В базе данных Роспатента опубликованы заявки компании Renault, в которых продемонстрирован облик обновленного седана Logan и хэтчбека Sandero. В принципе, облик рестайлинговых автомобилей уже давно раскрыт: он был представлен еще в сентябре прошлого года на европейских версиях, представленных под брендом Dacia.

И у седана, и у хэтчбека изменилась форма светодиодных дневных ходовых огней — они приобрели С-образную форму. Кроме того, изменилась форма бамперов, а самое видимое новшество: у седана задний номер переехал с бампера на крышку багажника. Также у обеих версий поменяется графика задних фонарей.

А вот в интерьере никаких изменений ожидать не стоит: у обновившихся в Европе моделей передняя панель практически полностью идентична той, что сегодня устанавливается на российские варианты.

О том, когда обновятся отечественный Logan и хэтчбек Sandero, пока информации нет. Вряд ли это произойдет раньше следующей весны.

В середине августа Renault увеличила цены на все модели, представленные на российском рынке.

Собираемые в России Renault Logan продаются не только у нас, но и экспортируются в другие страны мира.

Фото: Renault, Роспатент



