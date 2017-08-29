Renault обновит российские Logan и Sandero

В базе данных Российского патентного агентства появились заявки компании Renault с рисунками обновленных Logan и Sandero.

Renault Sandero
Renault Sandero

Renault > Sandero

Renault Logan
Renault Logan

Renault > Logan

Renault Logan
Renault Logan

В базе данных Роспатента опубликованы заявки компании Renault, в которых продемонстрирован облик обновленного седана Logan и хэтчбека Sandero. В принципе, облик рестайлинговых автомобилей уже давно раскрыт: он был представлен еще в сентябре прошлого года на европейских версиях, представленных под брендом Dacia.

И у седана, и у хэтчбека изменилась форма светодиодных дневных ходовых огней — они приобрели С-образную форму. Кроме того, изменилась форма бамперов, а самое видимое новшество: у седана задний номер переехал с бампера на крышку багажника. Также у обеих версий поменяется графика задних фонарей.

А вот в интерьере никаких изменений ожидать не стоит: у обновившихся в Европе моделей передняя панель практически полностью идентична той, что сегодня устанавливается на российские варианты.

О том, когда обновятся отечественный Logan и хэтчбек Sandero, пока информации нет. Вряд ли это произойдет раньше следующей весны.

  • В середине августа Renault увеличила цены на все модели, представленные на российском рынке.
  • Собираемые в России Renault Logan продаются не только у нас, но и экспортируются в другие страны мира.

Фото: Renault, Роспатент

Renault обновит российские Logan и Sandero


Renault обновит российские Logan и Sandero
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Комментарии (8)

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Халтура, а не обновление. Лучше б ручки под естественный хват сделали.

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+2

Если бы не прочёл про отличия, то и не заметил бы. )))

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+2

Лучше бы они Ларгус обновили — давно уже пора «старичка» на пенсию отправить....

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+1

Пусть Лоджи и Доккер везут и MCV новый.

А то тут ЛаЖа унивесралом пугает, который на базе седана сделан и в длину с ним — один в один.

Пора уже перепрофилировать ВАЗ с распилооткатов на производство нормальных тачек.

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-5
Каплан Илья

Лоджи и Доккер никак не являются конкурентами Весте Универсал: 1-й вообще минивэн , а 2-й полукоммерческий «каблучок». Прямым конкурентом Весте мог бы быть Логан — Универсал, но по салону , дизайну и управляемости он Весте проигрывает.

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+3
Московит Иван

Откуда вы знаете?

Вы ж его не видели никогда:)

Так меня радуют диванные эксперты, которые Весту видели только на фото, но всем рассказывают, что лучше нее нет:)



По салону Веста — вообще слив. Приборы какой-то даун рисовал.

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-1
Каплан Илья

Универсал от ваза прикольно выглядит,как ездить будет-другой вопрос.

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+1
Безымянный

Феррари Энцо тоже прикольно выглядит. И едет ничего так.

Но тиражи — так себе. Для бюджетного сегмента:)

Для того, чтобы нормально продаваться в бюджетном классе, нужно не «прикольно выглядеть» и «интересно ехать», а жить долго, не паря владельцу мозг. (Продажи корейцев этот тезис полностью подтверждают, хоть они и зажрались) А с этим (долговечностью и беспроблемностью) у ВАЗа дикие проблемы.

В какой красоты кузов ВАЗик ни заверни — ВАЗиком он и останется.

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