Новый Bentley Continental GT: двухдверная Panamera по-британски

Компания Bentley рассекретила купе Continental GT нового поколения. Он создан на платформе последней Porsche Panamera, так что разительно отличается от предшественников не только внешне, но и технически.

Bentley Continental GT

В преддверии автосалона во Франкфурте рассекречено новое поколение купе Continental GT. Британцы по-прежнему балансируют между двумя понятиями: «роскошь» и «технологичность». Однако последнее им, кажется, удается лучше.

Как и с предыдущими двумя поколениями, в Крю самостоятельно не разрабатывали новую платформу, а позаимствовали ее у родственной компании. Но если прежде купе базировалось на платформе представительского седана Phaeton, то теперь базой для него стало последнее поколение Porsche Panamera.

В первую очередь изменения коснулись системы полного привода: раньше из-за межосевого дифференциала на передние колеса постоянно «уходило» 60% крутящего момента, а теперь купе по умолчанию заднеприводное, и электроника в любой момент готова перекинуть на передние колеса столько мощности, сколько требуется. Ушел в историю и классический «автомат». Вместо него в Bentley используют 7-ступенчатую роботизированную преселективную коробку передач. Британцы стараются о ней особо не распространяться, но речь явно идет о коробке PDK, которую также разрабатывали в Porsche.

Bentley Continental GT

Рулевое управление теперь имеет электроусилитель с переменным усилием. Инженеры Bentley утверждают, что это заметно улучшило обратную связь и сделало купе более драйверским. Пневмоподвеска здесь также от Porsche Panamera, но инженеры британской компании добавили активные стабилизаторы от Бентайги, которые должны сделать машину более комфортной.

От кроссовера купе получило и исполинский 6,0-литровый турбомотор W12 мощностью 635 л.с. До 100 км/ч довольно тяжелое, несмотря на алюминиевый кузов, купе разгоняется за 3,7 секунды, его максимальная скорость равна 333 км/ч. В следующем году к этому силовому агрегату должен добавиться 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом. А затем появится и гибридная версия: Continental GT станет первой моделью Bentley с такого типа силовой установкой.

Bentley Continental GT

Поклонники классических моделей выдохнули с облегчением: салон Bentley Continental GT все же еще достаточно консервативен. Да, приборная панель теперь виртуальная на базе широкоформатного экрана, но на ней нарисованы стрелочные приборы, а конфигурацию картинки поменять нельзя. Экран информационно-развлекательной системы в передней панели в выключенном состоянии ловко маскируется под часть отделки, выводя на экран продолжение вставок из натуральных материалов с картинками дополнительных приборов.

Bentley Continental GT

Естественно, для нового поколения Bentley Continental GT существует гигантский список опций, а специалисты компании готовы предложить клиентам практически безграничные возможности по персонализации купе.

Bentley постепенно «озеленяет» свою модельную линейку. В течение ближайших пяти лет все модели компании получат гибридные варианты.

Самым мощным вариантом Continental GT станет версия Supersports. Предыдущий Conti Supersports разгонялся до сотни всего за 3,5 секунды.

Фото: Bentley



