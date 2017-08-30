По состоянию на 1 июля этого года самой распространенной в России иномаркой стал Ford Focus различных поколений. Машин этой модели в нашей стране зарегистрировано 704,3 тыс. единиц. Буквально на пятки ему наступает Toyota Corolla с 695,6 тыс. автомобилей.
С недавних пор на третьей позиции обосновался Hyundai Solaris с 637,7 тыс. зарегистрированных машин. Также в первую пятерку вошли Renault Logan (622,7 тыс. шт.) и Kia Rio (600,7 тыс. шт.).
Следом идут Chevrolet Niva с результатом в 564,9 тыс. автомобилей, Daewoo Nexia (421,9 тыс.) и Toyota Camry (383,5 тыс.). Как выяснили в агентстве «Автостат», замыкают десятку Volkswagen Polo с результатом в 378,3 тыс. автомобилей и Volkswagen Passat, коих на конец первого полугодия 2017 года в России зарегистрировано 368,3 тыс. автомобилей.
Самые распространенные иномарки в России. Топ-10
|
Место
|
Модель
|
Число зарегистрированных, тыс. шт.
|
1.
|
Ford Focus
|
704,3
|
2.
|
Toyota Corolla
|
695,6
|
3.
|
Hyundai Solaris
|
637,7
|
4.
|
Renault Logan
|
622,7
|
5.
|
Kia Rio
|
600,7
|
6.
|
Chevrolet Niva
|
564,9
|
7.
|
Daewoo Nexia
|
421,9
|
8.
|
Toyota Camry
|
383,5
|
9.
|
Volkswagen Polo
|
378,3
|
10.
|
Volkswagen Passat
|
368,3
Всего по состоянию на 1 июля 2017 году в России зарегистрировано более 50 млн автомобилей, из них 41,9 млн составляют легковушки, то есть на них приходится 84%. Легких коммерческих автомобилей в стране зарегистрировано порядка 8 млн шт. (8%), 3,7 млн автомобилей приходится на грузовики (7,4%), еще 400 тыс. — на автобусы (1%).
- Ранее аналитики назвали самые популярные модели автомобилей на вторичном рынке России.
- Самым популярным автомобилем на первичном рынке остается Kia Rio.
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС