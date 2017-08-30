Аналитики на основе анализа количества зарегистрированных автомобилей в России назвали самые распространенные в нашей стране иномарки.

По состоянию на 1 июля этого года самой распространенной в России иномаркой стал Ford Focus различных поколений. Машин этой модели в нашей стране зарегистрировано 704,3 тыс. единиц. Буквально на пятки ему наступает Toyota Corolla с 695,6 тыс. автомобилей.

С недавних пор на третьей позиции обосновался Hyundai Solaris с 637,7 тыс. зарегистрированных машин. Также в первую пятерку вошли Renault Logan (622,7 тыс. шт.) и Kia Rio (600,7 тыс. шт.).

Следом идут Chevrolet Niva с результатом в 564,9 тыс. автомобилей, Daewoo Nexia (421,9 тыс.) и Toyota Camry (383,5 тыс.). Как выяснили в агентстве «Автостат», замыкают десятку Volkswagen Polo с результатом в 378,3 тыс. автомобилей и Volkswagen Passat, коих на конец первого полугодия 2017 года в России зарегистрировано 368,3 тыс. автомобилей.

Самые распространенные иномарки в России. Топ-10





Место Модель Число зарегистрированных, тыс. шт. 1. Ford Focus 704,3 2. Toyota Corolla 695,6 3. Hyundai Solaris 637,7 4. Renault Logan 622,7 5. Kia Rio 600,7 6. Chevrolet Niva 564,9 7. Daewoo Nexia 421,9 8. Toyota Camry 383,5 9. Volkswagen Polo 378,3 10. Volkswagen Passat 368,3

Всего по состоянию на 1 июля 2017 году в России зарегистрировано более 50 млн автомобилей, из них 41,9 млн составляют легковушки, то есть на них приходится 84%. Легких коммерческих автомобилей в стране зарегистрировано порядка 8 млн шт. (8%), 3,7 млн автомобилей приходится на грузовики (7,4%), еще 400 тыс. — на автобусы (1%).

Ранее аналитики назвали самые популярные модели автомобилей на вторичном рынке России.

Самым популярным автомобилем на первичном рынке остается Kia Rio.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС