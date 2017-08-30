Минпромторг нашел способ победить дефицит устройств ЭРА-ГЛОНАСС в Приморье

Из-за постоянного дефицита и недопонимания ведомств на Дальнем Востоке по-прежнему сохраняется острая нехватка устройств ЭРА-ГЛОНАСС. В Минпромторге решили устранить проблему с помощью современных технологий.

На Дальнем Востоке России по-прежнему наблюдается острый дефицит устройств ЭРА-ГЛОНАСС, которые устанавливаются на ввозимые в страну подержанные автомобили. При этом из-за постоянного недопонимая различных ведомств в регионе установилась критическая ситуация: таможня не выпускает автомобили, в базах данных творится неразбериха, а самих устройств не хватает.

Чтобы хоть как-то снизить накал возникшей ситуации, Минпромторг решил создать на сайте АО «ГЛОНАСС» раздел «Электронная очередь», в котором раз в сутки обновляется информация по движению очереди на получение устройств вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

Те, кто стоит в очереди, могут по VIN-номеру или номеру кузова автомобиля узнать предварительную дату выдачи устройства. «Для удобства пользователей строчки с заявкой окрашены в определенный цвет, соответствующий статусу заявки», — говорится в сообщении ведомства. В самой компании «ГЛОНАСС» уверяют, что никакого ажиотажа и паники на Дальнем Востоке нет, а ждать устройство с момента предоплаты за него придется не более 14 дней.

Напомним, что с апреля этого года на Дальнем Востоке действует так называемая упрощенная схема установки устройств ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные автомобили. Желающие должны сначала приобрести устройство и дать обязательство установить его на автомобиль. При покупке VIN-номер автомобиля и номер устройства вносятся в единую базу системы ЭРА-ГЛОНАСС. После этого владелец должен направиться в лабораторию с документами в сертификационную лабораторию и получить там сертификат безопасности конструкции транспортного средства, по упрощенной схеме он выдается без испытаний. Затем идут таможенное оформление и выдача ПТС. Затем у владельца есть 10 дней на установку устройства в одном из сертифицированных центров и постановку автомобиля на учет.

Устройства ЭРА-ГЛОНАСС в России производят три компании: НПП «ИТЭЛМА», СТ «Технолоджи» и «Форт-Телеком». По данным Минпромторга, с начала года в Дальневосточный федеральный округ поставлено 31 980 устройств ЭРА-ГЛОНАСС. В электронную очередь «записалось» 1398 человек. Поэтому, говорят в Минпромторге, дефицита устройств возникнуть не должно: в августе на Дальний Восток было отправлено 16 300 устройств ЭРА-ГЛОНАСС.

Само устройство порой дает сбои. Так, оператор системы не смогла определить координаты автомобиля, водитель которого нажал «тревожную» кнопку.

В начале лета приморские автомобилисты пригрозили массовыми митингами из-за нехватки устройств ЭРА-ГЛОНАСС.

Фото: АВТОВАЗ