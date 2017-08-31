Средний возраст легкового автомобиля в России достиг 12,5 лет

Аналитики назвали средний возраст легкового автомобиля в российском автопарке, он составляет 12,5 лет. Причем более трети автомобилей, зарегистрированных в нашей стране, находятся в возрасте старше 15 лет.

По состоянию на конец первого полугодия этого года средний возраст легкового автомобиля, зарегистрированного в России, 12,5 лет. Более трети (32%) машин находятся в возрасте старше 15 лет. Из всех зарегистрированных легковушек более 60% приходится на иномарки, а каждый пятый автомобиль (21%) — это кроссовер или внедорожник (сегмент SUV).

Несмотря на возраст, 40% автомобилей российского автопарка соответствуют экологическому стандарту Евро-4 и выше. Подавляющее число легковых автомобилей в России бензиновые, на долю дизельных приходится менее 5%.

В нашей стране всего 10 регионов, в которых автопарк насчитывает 1 млн автомобилей и более, подсчитали аналитики агентства «Автостат». Самыми крупными остаются Москва (3,75 млн автомобилей) и Московская область (2,59 млн), также сюда входят Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростовская и Свердловская области, Татарстан, Башкортостан, Челябинская и Самарская области.

Лидером по количеству автомобилей одной марки остается Lada (13,83 млн автомобилей). За ней с большим отставанием идет Toyota (3,7 млн). Также в группу марок, автомобилей которых зарегистрировано более 1 млн шт., входят Nissan, Hyundai, Chevrolet, Renault, Kia, Volkswagen, Ford и Mitsubishi.

Всего на 1 июля этого года в России зарегистрировано почти 42 млн легковых автомобилей.

Ранее были названы самые распространенные иномарки в российском автопарке.

Среди новых кроссоверов, которые лучше всего продаются, лидерство удерживает Hyundai Creta.