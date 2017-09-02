Выяснилось, как водители используют видеорегистраторы

Большинству водителей видеорегистратор нужен для того, чтобы использовать записи с него в качестве аргумента в спорных ситуациях. Так ответили 57% участников опроса владельцев видеорегистраторов. Пятая часть водителей считает, что видеорегистратор поможет защититься при неправомерных действиях сотрудников ДПС или неадекватных водителей, а 14,5% просто записывают все происходящее с ними на дороге, ведь даже если запись не пригодится по прямому назначению, в поездке всегда может случиться что-то интересное или смешное. Владельцы видеорегистраторов считают, что чаще всего аварии происходят в Москве и Московской области (50,1% опрошенных), на втором месте, правда, с большим отставанием, оказался Краснодарский край (7,7% опрошенных).
Судя по опросу, чаще всего видеорегистраторами пользуются в Центральном федеральном округе — водителей, принявших участие в опросе, из него оказалось 20%. По 16% участников было из Северо-Западного, Сибирского и Приволжского федеральных округов, а доля остальных регионов составила от 6 до 9%.
Опрос произведен компанией Mio Technology в официальной группе социальной сети ВКонтакте. В исследовании приняло участие более 5 тысяч человек в возрасте от 18 до 45 лет.
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Фото: «За рулем», Mio