Выяснилось, как водители используют видеорегистраторы

В ходе опроса российских водителей, пользующихся видеорегистраторами, выяснилось, что многие просто фиксируют все происходящее с ними на дороге, ведь на дороге может случиться что-то интересное или смешное.

Большинству водителей видеорегистратор нужен для того, чтобы использовать записи с него в качестве аргумента в спорных ситуациях. Так ответили 57% участников опроса владельцев видеорегистраторов. Пятая часть водителей считает, что видеорегистратор поможет защититься при неправомерных действиях сотрудников ДПС или неадекватных водителей, а 14,5% просто записывают все происходящее с ними на дороге, ведь даже если запись не пригодится по прямому назначению, в поездке всегда может случиться что-то интересное или смешное. Владельцы видеорегистраторов считают, что чаще всего аварии происходят в Москве и Московской области (50,1% опрошенных), на втором месте, правда, с большим отставанием, оказался Краснодарский край (7,7% опрошенных).

Естественно, самый важный вопрос, который волнует тех, кто еще не приобрел видеорегистратор: а поможет ли запись с него в суде? Более четверти опрошенных заявили, что именно запись с регистратора при ДТП стала основанием для принятия решения о невиновности водителя. А вот еще у 15% при разборе происшествия запись отказались принять. При этом большинство (60%) заявило, что никогда не использовали видеозапись для доказательства собственной невиновности.

Судя по опросу, чаще всего видеорегистраторами пользуются в Центральном федеральном округе — водителей, принявших участие в опросе, из него оказалось 20%. По 16% участников было из Северо-Западного, Сибирского и Приволжского федеральных округов, а доля остальных регионов составила от 6 до 9%.

Опрос произведен компанией Mio Technology в официальной группе социальной сети ВКонтакте. В исследовании приняло участие более 5 тысяч человек в возрасте от 18 до 45 лет.

  • Благодаря статистике Яндекс.Маркет стали известны самые популярные модели видеорегистраторов в России.
  • О том, как отстоять свои права с помощью записей с видеорегистратора, рассказал наш автор.

Фото: «За рулем», Mio
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Комментарии (2)

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...угу, еще когда-то Дом Советов РСФСР не был Домом Правительства и не был обнесен забором от собственных граждан; ещё когда-то милиционеры на службу заступали без резиновых палок; еще когда-то подъезды домов не имели бронированных дверей и во дворах не устанавливали шлагбаумы — и самое странное: тогда там тоже жили люди, которые не считали себя идиотами.

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Коммерческие предложения продавцов полосатых палок в большинстве случаев отпадают сами собой когда они просто видят видеорегистратор на лобовом стекле. Он даже может быть выключен или вообще не работать. Проверено лично. Пользуюсь такими девайсами уже 10 лет и пока предложение посмотреть моё кино вместе с кино снятым продавцами полосатых палок ни разу принято не было, просто возвращали документы и отпускали.

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