Новый КАМАЗ получил кабину от флагманского Мерседеса

Сегодня на выставке коммерческой техники Comtrans российский производитель из Набережных Челнов показал свой новый магистральный тягач КАМАЗ-54901 с кабиной К5. Автомобиль представил генеральный директор предприятия Сергей Когогин.

Новый тягач КАМАЗ-54901 привлекает внимание, прежде всего, кабиной К5. Стоит отметить, что каркас кабины четвертого поколения модели Mercedes-Benz Actros был щедро пожертвован немецким производителем, ведь, как известно, в Татарстане строится совместное предприятие по выпуску этих кабин, серийное производство которых намечено на 2019−2020 годы. Мощность завода в Набережных Челнах составит более 50 тысяч каркасов кабин в год. В завод инвестировано более 400 млн евро; 2/3 всей продукции предназначено для КАМАЗа и лишь оставшаяся часть — для грузовиков Mercedes-Benz Actros. Конечно, внешне кабины для российских и немецких машин различаются, но отличия эти чисто косметические. Таким образом, грузовики КАМАЗ, которые всегда рассматривались как рабочие лошадки, начинают играть на поле премиум-сегмента. И хотя цена нашего КАМАЗ-54901 будет ниже, чем немецкого аналога, но не намного.

Расстояние в кабине от пола до потолка у КАМАЗа-54901 составляет 1980 мм, а внутренняя ширина — 2270 мм. Здесь ставка сделана на удобство и комфорт водителя: органы управления и панель приборов с доступом на расстоянии вытянутой руки, сиденье с широким диапазоном регулировок, два спальных места и бортовая информационная система с 10-дюймовым сенсорным экраном.

Это уже новый уровень грузовой техники — современные отделочные материалы, высокое качество сборки. Впрочем, интерьер производитель держит в секрете, предлагая пока довольствоваться лишь экстерьером. Однако в Сети уже гуляют изображения «внутренного убранства», одну такую шпионскую фотографию опубликовала ВКонтакте группа Russian Cars Industry.

В КАМАЗе-54901 не только новая кабина — в тягаче использованы современные узлы и агрегаты. Он оснащен новейшим рядным 6-цилиндровым двигателем, объемом 12 л, мощность которого может составлять от 380 до 550 л.с. Ресурс такого мотора, согласно испытаниям, достигает 1,5 млн км. Он работает в паре с автоматизированной коробкой передач ZF Traxon.

Рама автомобиля выполнена из легких высокопрочных сталей, передняя ось — с увеличенной нагрузкой до 9 т и необслуживаемой ступичной частью. Емкость топливных баков увеличена — устанавливается один бак на 700 л либо два бака на 1200 литров.

Фото: КАМАЗ