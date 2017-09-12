Еще один запрет — материнский капитал нельзя будет потратить на покупку автомобиля

Правительство не поддержало этот законопроект, отметив, что в данном случае не учитываются интересы ребенка.

Правительство дало отрицательное заключение на инициативу, предлагающую разрешить тратить материнский капитал на покупку отечественного легкового автомобиля, сообщает ТАСС. В  отзыве Кабмина отмечается, что при приобретении транспортного средства, которое оформляется на одного из супругов, «не учитываются интересы ребенка, при рождении которого возникло право на дополнительные меры поддержки».

Одновременно с этим, указывают в Кабмине, исполнение инициативы приведет к росту числа заявлений граждан о распоряжении материнским капиталом, «что потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований». Напомним, сейчас маткапитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование детей, на накопительную пенсию матери и социальную адаптацию детей-инвалидов до трех лет (это направление действует с 1 января 2016 года).

Однако в некоторых субъектах Федерации действуют региональные программы предоставления материнского капитала, который, в том числе, можно потратить и на покупку автомобиля.

В связи с этим правительство не поддержало инициативу.

  • Отрицательное заключение правительство дало на законопроект, который в марте этого года предложили представители сразу трех фракций Госдумы — ЛДПР, «Справедливой России» и КПРФ.
  • Идея использовать средства материнского капитала подобным образом зародилась еще в 2014 году, но с тех пор чиновники так и не решились ее реализовать.

Фото: Алексей Смышляев/ТАСС

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Комментарии (5)

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0

Кто бы сомневался.

Не помню уже когда они в последний раз что-то для людей делали.

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0

«не учитываются интересы ребенка, при рождении которого возникло право на дополнительные меры поддержки»

Интересно, а какие интересы ребенка учитываются при переводе на накопительную пенсию матери?

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+2
Баронин Сергей

Потом ребёнку меньше денег тратить на содержание матери, после её выхода на пенсию.

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-1
Борисыч

Возможно.

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0