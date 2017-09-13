В России отзывают небезопасные Jeep Wrangler и Chrysler 300

На сервис призывают автомобили, проданные на нашем рынке официальными дилерами в период с апреля 2004 года по май 2013-го. На них необходимо заменить многострадальные дефектные подушки безопасности Takata.

Jeep Wrangler

В марте прошлого года концерн Fiat Chrysler Automobiles уже отзывал в России несколько моделей для замены эйрбэгов японской фирмы Takata, но потом выяснилось, что машин, на которых установлены взрывоопасные инфляторы, гораздо больше, чем предполагалось изначально.

В рамках настоящей сервисной кампании на сервис отправятся 3423 автомобиля Jeep Wrangler и Chrysler 300, список их VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. Механикам предстоит бесплатно заменить на этих машинах фронтальные пассажирские подушки безопасности.

Chrysler 300

Напомним, что согласно результатам прошлогоднего расследования Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA), дефектные инфляторы могут представлять угрозу для жизни, так как при срабатывании создают взрыв избыточной силы, в результате которого в салон со скоростью пули летят острые фрагменты разрушенного узла. Риск некорректного срабатывания подушек наиболее высок у автомобилей, эксплуатировавшихся во влажном климате, так как именно вода приводит к старению главного реагента — нитрата аммония — и неблагоприятному изменению его свойств.

В мае прошлого года внедорожники Jeep Wrangler отзывали в России для установки дополнительной защиты рулевой колонки от грязи, которая могла деактивировать подушку безопасности.

С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.

Фото: FCA