На выставке Comtrans-2017 КАМАЗ представил кабину нового поколения, которыми в будущем станут оснащаться магистральные тягачи компании. Однако внутрь кабины никого не пускали. Лишь по итогам выставки завод выпустил видео, в котором показал интерьер во всех деталях.

Снаружи новая кабина с индексом К5 до боли напоминает мерседесовскую от тягача Actros MP4, что и немудрено — концерн Daimler является акционером ПАО «КАМАЗ» и поделился с ним не только технологиями, но и готовыми решениями.

Но интерьер кабины у КАМАЗ-54901 (это индекс топовой модели седельного тягача) полностью свой. И нам он не только нравится больше внешне, но и кажется более продуманным и эргономичным.

Перед водителем четырехспицевый мультируль собственной разработки. На приборной панели два стрелочных циферблата, разделенных большим горизонтально ориентированным экраном, на который выводятся не только данные систем автомобиля, но и, например, карта навигации или схематичная работа активного круиз-контроля.

Центральная консоль здесь так же, как и у Mercedes-Benz Actros, полуразвернута к водителю, но она не загромождена кнопками и переключателями: центральное место тут отведено большому экрану информационно-развлекательной системы. Впрочем, часть ниш на вставочной кабине закрыта заглушками, так что дополнительные кнопки на серийной версии могут появиться там. Еще на видео заметна кнопка пуска двигателя: на легковых автомобилях такое сегодня встречается сплошь и рядом, но на грузовиках пока редкость.

Ниже расположена еще одна консоль-«тумба» с несколькими выдвижными ящиками и тремя подстаканниками (они сгруппированы по другому, нежели на Актросе) на столике с глубокими бортами.

Передняя панель уходит вперед, изгибаясь перед пассажирским сиденьем и образуя поистине царский простор для ног. Естественно, вверху крыши расположены большие объемные вещевые ящики, но тут найти сходства или различия с кабиной Актроса сложнее.

В кабине установлены две спальные полки, но основной, в духе современных тенденций, когда с фурой справляется один водитель без напарника, является нижняя. Рядом с изголовьем находится ряд кнопок, включающих свет, обогрев и т.д.

Серийное производство грузовиков с кабиной К5 камский автогигант планирует запустить в 2019 году.

Новая кабина была презентована на тягаче с 12-литровым двигателем, мощность которого варьируется от 380 до 550 л.с.

Ранее глава КАМАЗа Сергей Когогин заявил о внедрении на предприятии новой системы менеджмента качества. Это необходимо для освоения экспортных рынков. Конкурировать придется с именитыми брендами, а зарубежные покупатели уже приучены к безупречному качеству даже тяжелой автотехники.

Фото, видео: КАМАЗ