У Шкоды Йети в России не будет преемника. Пока

В конце этого года будет свернуто производство кроссоверов Skoda Yeti на площадке в Нижнем Новгороде. Но решение о начале продаж и производстве у нас аналогичной по размерам модели в чешской компании пока не приняли.

После того, как производство будет полностью свернуто, некоторое время у дилеров будут небольшие запасы Шкоды Йети, однако потом компактный кроссовер чешской марки с российского рынка исчезнет. По крайней мере в обозримом будущем.

Вместо Йети на мощностях Горьковского автозавода планируют собирать большой кроссовер Skoda Kodiaq, дорогие полноприводные версии которого в настоящее время импортируются к нам с чешского завода компании. Конечно же, более доступные варианты с приводом только на переднюю ось будут заметно дешевле 2 млн руб. (стартовая цена на Kodiaq сегодня), но вряд ли смогут конкурировать с более компактными машинами, одноклассниками уходящего Yeti, по цене.

А вот с российским будущим прямого наследника Yeti, кроссовера Skoda Karoq, который представили на проходящем в эти дни автосалоне во Франкфурте, в компании пока не определились.

«Пока не принято решение о появлении данной модели в России, — заявил в беседе с корреспондентом „За рулем“ руководитель пресс-службы российского отделения Skoda Auto Тимур Алиев. — Поэтому пока нельзя говорить не то что о датах локализации, но и вообще о начале продаж Karoq в России».

Skoda Yeti была доступнее соплатформенного Фольксвагена Tiguan. Сборка нового поколения немецкого кроссовера локализована на заводе концерна в Калуге, и сегодня он предлагается по цене от 1 349 000 руб. за базовую версию с передним приводом и 1,4-литровым турбомотором мощностью 125 л.с. с механической коробкой передач.

Сборку Skoda Kodiaq в Нижнем Новгороде начнут весной следующего года.

С самыми яркими кроссоверами автосалона во Франкфурте можно познакомиться в нашем материале.

Фото: Skoda