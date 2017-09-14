У Шкоды Йети в России не будет преемника. Пока

В конце этого года будет свернуто производство кроссоверов Skoda Yeti на площадке в Нижнем Новгороде. Но решение о начале продаж и производстве у нас аналогичной по размерам модели в чешской компании пока не приняли.

Skoda Yeti
Skoda Yeti

Skoda > Yeti

После того, как производство будет полностью свернуто, некоторое время у дилеров будут небольшие запасы Шкоды Йети, однако потом компактный кроссовер чешской марки с российского рынка исчезнет. По крайней мере в обозримом будущем.

Вместо Йети на мощностях Горьковского автозавода планируют собирать большой кроссовер Skoda Kodiaq, дорогие полноприводные версии которого в настоящее время импортируются к нам с чешского завода компании. Конечно же, более доступные варианты с приводом только на переднюю ось будут заметно дешевле 2 млн руб. (стартовая цена на Kodiaq сегодня), но вряд ли смогут конкурировать с более компактными машинами, одноклассниками уходящего Yeti, по цене.

А вот с российским будущим прямого наследника Yeti, кроссовера Skoda Karoq, который представили на проходящем в эти дни автосалоне во Франкфурте, в компании пока не определились.

«Пока не принято решение о появлении данной модели в России, — заявил в беседе с корреспондентом „За рулем“ руководитель пресс-службы российского отделения Skoda Auto Тимур Алиев. — Поэтому пока нельзя говорить не то что о датах локализации, но и вообще о начале продаж Karoq в России».

Skoda Yeti была доступнее соплатформенного Фольксвагена Tiguan. Сборка нового поколения немецкого кроссовера локализована на заводе концерна в Калуге, и сегодня он предлагается по цене от 1 349 000 руб. за базовую версию с передним приводом и 1,4-литровым турбомотором мощностью 125 л.с. с механической коробкой передач.

  • Сборку Skoda Kodiaq в Нижнем Новгороде начнут весной следующего года.
  • С самыми яркими кроссоверами автосалона во Франкфурте можно познакомиться в нашем материале.

Фото: Skoda

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Отзывы о Skoda Yeti (1)

Skoda 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Комфорт, прекрасная управляемость, динамика, абсолютная надёжность, неугоняемая — мизерная цена КАСКО, адекватная цена ТО.

Недостатки:

Мал ход отбоя подвески.

Комментарий:

За 80000км пробега пришлось заменить одну лампу подсветки номера (20 рублей и минута работы) А больше и комментировать нечего — идеальный автомобиль для своего класса!

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Комментарии (3)

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Жалко йетя, машина уровнем на голову выше креты, а со скидками так и сопоставима с кретой по стоимости. Да, устарела, но зато это не бюджетный мусор для развивающихся стран.

И, если не ошибаюсь, то йети это самый экспортируемый из России автомобиль. Интересно, что мы будем экспортировать когда производство закроют. Весту? :)

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+1

Одна платформа на много авто шкоды, ауди, фольксвагены, сеаты способствует удешевлению производства и обогащению производителей. А для покупателя экономической выгоды никакой нет. А вообще странно, у нас на рынке и так маленький выбор, сейчас хочу обновить машину, а выбрать нечего. В основном одни кроссоверы (а мне они не нравятся), так ещё и эту хотят убрать.

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0

Правильно, у нас люди настолько богатые, что машину меньше Kodiaq даже не рассматривают. Зря они так. Вроде же общая платформа MQB должна наоборот способствовать удешевлению локализации, много общих деталей.

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