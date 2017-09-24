Toyota Fortuner в России будет доступен только с турбодизелем

Российское отделение Toyota получило Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на внедорожник Fortuner, необходимое для начала продаж. В нем значится только один двигатель.



Судя по копии ОТТС, размещенной в базе Росстандарта, внедорожник будет продаваться у нас исключительно с 2,8-литровым турбодизелем мощностью 177 л.с. Выбора трансмиссии тоже не будет: для Форчунера будет доступна исключительно 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.



Во время презентации внедорожника представители компании заявили два силовых агрегата для него: упомянутый выше турбодизель 1GD-FTV и бензиновый 2,7-литровый двигатель мощностью 163 л.с., который знаком российским покупателям по Toyota Land Cruiser Prado.



С чем связано такое решение Toyota, неизвестно. Не исключено, что бензиновая версия появится позднее. Нельзя исключать и варианта, что бензиновой версии не будет вовсе. Во-первых, именно дизельные версии в этом сегменте пользуются наибольшей популярностью. Во-вторых, возможно, в Toyota опасаются внутреннего каннибализма с Toyota Land Cruiser Prado, ведь они будут так или иначе пересекаться по цене (богатые комплектации Fortuner наверняка будут чуть дороже базовых Прадо).



Продажи Toyota Fortuner в России должны начаться в октябре этого года. Это классический рамный внедорожник с подключаемым передним приводом, построенный на базе пикапа Toyota Hilux. Машины к нам будут импортироваться из Таиланда.





Основной конкурент Форчунера — Mitsubishi Pajero Sport. У этого внедорожника на нашем рынке есть и дизельная, и бензиновая версии. Но именно вариант с турбодизелем в ноябре начнут собирать на калужском заводе ПСМА Рус.

Мировая премьера второго поколения внедорожника Toyota Fortuner состоялась в середине 2015 года. Хотя внешность его, как это нередко бывает, рассекретилась еще до официального релиза.

Фото: Toyota и Артур Саруханов