УАЗ отложил выпуск кроссовера. Теперь до 2022 года

Ульяновский завод, как оказалось, не прекратил работы по созданию компактного кроссовера. Вот только сроки его появления на свет вновь сдвинулись.

Впервые о кроссовере С-класса с несущим кузовом стало известно в 2015 году, позднее УАЗ даже запатентовал приблизительный облик кроссовера. Однако с тех пор о проекте, который носит внутризаводской индекс УАЗ-3170, ничего не было слышно.

Пошли разговоры о том, что в Ульяновске отказались от такой модели, решив сосредоточиться исключительно на рамных автомобилях, но генеральный директор завода и владелец компании Sollers (в нее входит и УАЗ) Вадим Швецов заверил общественность, что работы над кроссовером продолжаются.

«Судьба у этого проекта хорошая, мы занимаемся разработкой. Но у нас первоочередной приоритет — создание универсальной грузопассажирской платформы. Генетика бренда — автомобиль на раме. Для нас это ключевой вектор стратегии. Ресурсы у нас ограничены, мы не можем заниматься разработкой всех автомобилей сразу. Поэтому после завершения этой задачи приступим к кроссоверу», — цитирует Швецова «Российская газета». По его словам, вывод новой модели на рынок — для предприятия крайне тяжелая задача, и займет этот процесс ближайшие пять лет.

По первоначальным планам кроссовер УАЗ должен был сохранить «внедорожную генетику», но стать более приспособленным для повседневной эксплуатации в городе. Свой платформы ни у завода, ни у Sollers для такой модели нет. Ее создание с нуля потребовало бы значительных инвестиций, поэтому не исключено, что предприятие прибегнет к помощи извне. Среди наиболее вероятных партнеров — корейский SsangYong (Sollers является дистрибьютором корейской компании в России и несколько лет собирала внедорожники и кроссоверы этой марки).

  • На прошлой неделе УАЗ представил замену «буханке»: микроавтобус, созданный на базе грузовика УАЗ Профи.
  • Пока завод постоянно что-то обновляет в своей флагманской модели — внедорожнике Патриот. Так, недавно у него изменились комплектации и появились пакетные опции.

Фото: УАЗ

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Комментарии (13)

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Ну ведь есть же нива, зачем с ней конкурировать? Лучше имеющиеся модели довести до ума, да и дешевле будет. Хотя... Пилить то нечего будет. Поэтому будут выпрашивать деньги на типа газель и типа нива, а в итоге скужут, мол звиняйте, но что-то не получилось, так что будьте любезны — патриот с обновлённой оптикой и магнитолой и... И всё. Остальное в офшорах.

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0

Слышу песню из прекрасного далека...

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+1

И для чего эта новость? Кроссоверов сейчас полно и без УАЗа. От того, что не будет ещё одного ни тепло, ни холодно.

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+1

Просто доведите Патриот до ума.

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0
СерЖ

А чо бы им Хантер до ума не довести?

Суть-то та же.

А не могут.

Руки из задницы потому что:)

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-2

Да купите вы лицензию на Suzuki Grand Vitara и не надо ничего изобретать!

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+3
Lumi

Люмичка, вы либо тупой, либо трололо, либо все это вместе:)



Чтобы выпускать Сузуки по лицензии, нужно иметь какую-никакую культуру производства. На УАЗе же в 2К17-м провода в дверях товарных машин крепят малярным скотчем.



Или вы в процессе лизания Вротенбергопопы упустили этот нюанс?:)

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-6

Разрабатывать автомобиль 5–7 лет? Они не забыли в каком веке живём? Все их сегодняшние наработки безнадёжно устареют к 22 году. Как это по-русски...

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0

Темпы работы поражают воображение.

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+5

«Но у нас первоочередной приоритет — создание универсальной грузопассажирской платформы. Генетика бренда — автомобиль на раме.»

Т.е. будет что то другое, не УАЗ Профи? Что то новое?

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+2
Баронин Сергей

Вот если бы Сирожа Баронин дефис перед «то» ставить научился, это было бы что-то новое:)

А УАЗ, кроме как старое *овнище в новые фантики заворачивать, толком ничего больше не умеет:)

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-1

почему бы им не выкупить шниву2?

gm-avtovaz она уже ни к чему, продажа проекта смогла бы спасти их от банкротства в ближайшей перспективе.

позволила бы дальше потихоньку клепать шниву1.

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+3

Гробовер:)

Гибрид кроссовера и гроба на колесах.

Будет ржаветь как скотина, подушек безопасности будет одна — перьевая, а мотор — ЗМЗ 409/225 мощностью 138 сил и 180Нм момента (ибо экология). И полный привод — парт-тайм, ведь по-другому УАЗ не умеет уже лет 60 как...:)

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-1
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