УАЗ отложил выпуск кроссовера. Теперь до 2022 года

Ульяновский завод, как оказалось, не прекратил работы по созданию компактного кроссовера. Вот только сроки его появления на свет вновь сдвинулись.

Впервые о кроссовере С-класса с несущим кузовом стало известно в 2015 году, позднее УАЗ даже запатентовал приблизительный облик кроссовера. Однако с тех пор о проекте, который носит внутризаводской индекс УАЗ-3170, ничего не было слышно.

Пошли разговоры о том, что в Ульяновске отказались от такой модели, решив сосредоточиться исключительно на рамных автомобилях, но генеральный директор завода и владелец компании Sollers (в нее входит и УАЗ) Вадим Швецов заверил общественность, что работы над кроссовером продолжаются.

«Судьба у этого проекта хорошая, мы занимаемся разработкой. Но у нас первоочередной приоритет — создание универсальной грузопассажирской платформы. Генетика бренда — автомобиль на раме. Для нас это ключевой вектор стратегии. Ресурсы у нас ограничены, мы не можем заниматься разработкой всех автомобилей сразу. Поэтому после завершения этой задачи приступим к кроссоверу», — цитирует Швецова «Российская газета». По его словам, вывод новой модели на рынок — для предприятия крайне тяжелая задача, и займет этот процесс ближайшие пять лет.

По первоначальным планам кроссовер УАЗ должен был сохранить «внедорожную генетику», но стать более приспособленным для повседневной эксплуатации в городе. Свой платформы ни у завода, ни у Sollers для такой модели нет. Ее создание с нуля потребовало бы значительных инвестиций, поэтому не исключено, что предприятие прибегнет к помощи извне. Среди наиболее вероятных партнеров — корейский SsangYong (Sollers является дистрибьютором корейской компании в России и несколько лет собирала внедорожники и кроссоверы этой марки).

На прошлой неделе УАЗ представил замену «буханке»: микроавтобус, созданный на базе грузовика УАЗ Профи.

Пока завод постоянно что-то обновляет в своей флагманской модели — внедорожнике Патриот. Так, недавно у него изменились комплектации и появились пакетные опции.

Фото: УАЗ