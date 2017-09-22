УАЗ сделал замену «буханке». Первые фото нового микроавтобуса

В сети появились фотографии загадочного микроавтобуса с эмблемой УАЗ. Машину должны представить сегодня Владимиру Путину во время выездного заседания Госсовета, посвященного пассажирским перевозкам.

Появление более современного микроавтобуса, нежели «буханка» назрело давно. Морально и физически устаревшая машина, относящаяся к «классическим» коммерческим моделям завода, несмотря на свои преимущества (ремонтопригодность и внедорожные качества) безнадежно устарела.

Из-за отсутствия современной модели УАЗ не может на равных соперничать со своим основным конкурентом «Группой ГАЗ» в области госзакупок, особенно, когда речь идет о таких, как, например, контракты в рамках программы «Школьный автобус».

Накануне в сети появились фотографии необычного микроавтобуса с эмблемой ульяновского автозавода на капоте. И как раз в раскраске автобуса для перевозки детей! Никаких подробностей пока нет — представители УАЗ отмалчиваются, хотя снимки, появившиеся в паблике «Ульяновский водитель» сделаны на территории завода, а опубликованные на сайте «Фотобус» на территории наноцентра Ulnanotech, где и пройдет заседание Госсовета.

Конечно же, такую машину нельзя считать идеологическим наследником «буханки», коим мог бы стать экспериментальный УАЗ-3165 «Симба» (он как и другие прототипы стоит в заводском музее), так и не пошедший в серию.

Если внимательно вглядеться в фотографии, то становится понятным: он сделан на базе УАЗ Профи, коммерческого грузовика, который УАЗ позиционирует в качестве конкурента «ГАЗель Бизнес». Об этом говорят как размеры машины, так и односкатные колеса. Фактически на раму и каркас Профи на УАЗ поставили кузов из пластиковых панелей. Такое решение бюджетнее создания цельнометаллического кузова, а его разработка и внедрение в производство не требует больших усилий и времени.

Да и прорывом созданную конструкцию не назовешь. Но в таком микроавтобусе Ульяновский завод, дела которого в этом году идут ни шатко, ни валко (продажи внедорожников УАЗ падают) очень нуждается, ведь он должен быть дешевле «ГАЗель NEXT».

УАЗ Профи был представлен на прошедшей в начале месяца выставке Comtrans-2018.

Накануне УАЗ пересмотрел цены и комплектации на свой внедорожник Патриот.

Фото: «ВКонтакте» и «Фотобус»