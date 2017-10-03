Lexus подготовил свой ответ «шестисотому»

Компания Lexus анонсировала ряд премьер, запланированных на Токийский автосалон. Среди них значится и загадочный концепткар, который может оказаться самой мощной и динамичной версией представительского седана LS.

Lexus LS F-Sport

Удивительно, но до своего родного дома, то есть Японии, новый Lexus LS добрался после того, как седан сначала показали американцам, потом европейцам представили гибридный вариант, а потом еще раз американцам, но уже в версии F Sport. И лишь сейчас, на автосалоне в Токио, он отпразднует местный дебют.

В пресс-релизе, посвященном автосалону, говорится о том, что в рамках презентации нового LS компания покажет свой новый концепткар. На этом официальная информация заканчивается: все детали будут раскрыты в первый день работы выставки, 25 октября 2017 года.

В принципе, с высокой долей вероятности предположить, что это будет за машина, можно уже сейчас. Это может быть седан на водородных топливных ячейках либо же… ответ японской премиальной марки на заряженные представительские седаны Audi S8, BMW M760i и Mercedes-AMG S63.

Причем в пользу второй версии говорит тот факт, что летом плохо замаскированный прототип седана LS видели на американских и европейских дорогах. Звук двигателя он издавал вполне громкий, а кузов украшал аэродинамический обвес от версии F Sport и 20-дюймовые легкосплавные колеса от него.

По неподтвержденной информации, под капотом у самой мощной версии Lexus LS с литерой «F» в названии разместится новый 4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом. Его мощность составит порядка 600 л.с., то есть референтной цифры для флагманской модели в сегменте премиальных представительских седанов. К тому же водородный вариант можно отложить на год: его серийная версия все равно должна появиться лишь в 2020 году, когда в Токио пройдет Олимпиада.

Основной конкурент Lexus LS, Mercedes-Benz S-класса пережил обновление этой весной.

А вот Audi в этом году показала полностью новое поколение седана А8, которое грозится стать самой технологичной моделью среди конкурентов.

Фото: Lexus