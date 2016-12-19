Внедорожник Maybach продали за 1,2 миллиона евро. И купил его не шейх!

Компания Mercedes-Benz продала с аукциона последний экземпляр эксклюзивного внедорожника Mercedes-Maybach G650 Landaulet. Машина ушла за 1,2 млн евро, все вырученные средства будут направлены на благотворительность.

Mercedes-Maybach G650 Landaulet

Приобрел автомобиль, выставленный на торги аукционного дома Bonhams, частный покупатель из Бельгии, который предпочел сохранить свое имя в тайне. Свидетели утверждают, за этот лот в ходе торгов шла особо ожесточенная борьба.

Компания Mercedes-Benz выпустила Mercedes-Maybach G650 Landaulet ограниченным тиражом в 99 экземпляров. Стоимость каждого из них составляла 630 тыс. евро, то есть аукционная цена превысила базовую почти в два раза. Клиентам передали 98 автомобилей, и все считали, что последний отправится в музей компании, но в Mercedes-Benz решили продать машину с аукциона, а вырученные средства направить на благотворительность.

Mercedes-Maybach G650 Landaulet

Внедорожник Mercedes-Maybach G650 Landaulet создан на базе Mercedes-Benz G500 4x42 с портальными мостами и гигантским дорожным просветом. В этой версии его колесную базу растянули на 58 сантиметров, его длина в итоге составила 5345 мм.

Главной фишкой Mercedes-Maybach G650 Landaulet стал кузов ландоле с мягким опускающимся верхом над раздельными задними сиденьями, позаимствованными в Mercedes-Maybach S-класса. Передние сиденья отделены стеклянной шумопоглощающей перегородкой. К услугам главных пассажиров собственные развлекательные центры с большими экранами и складные столики с электроприводом.

Mercedes-Maybach G650 Landaulet

Машина оснащается 6-литровым V12 мощностью 630 л.с. Впрочем, рекорда Нюрбургринга машина не поставит: ее максимальная скорость с опущенным верхом ограничена на отметке всего 95 км/ч, а с поднятым внедорожник может разогнаться до 180 км/ч.

Несмотря на заоблачную цену, покупка с аукциона может стать еще и выгодным приобретением. На старте продаж один из дилеров выставил машину на продажу за 1,3 млн евро.

Представители Mercedes-Benz говорят, что новое поколение легендарного «гелика» сохранит свою философию, но станет крупнее и легче.

Фото: Mercedes-Benz