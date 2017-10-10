Наглость не порок — самые дорогие закупки автомобилей госкомпаниями

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) составили ежегодный рейтинг «Индекс расточительности», который создан в результате анализа покупок госкомпаниями дорогих иномарок. В ОНФ утверждают, что госкомпании бесконтрольно закупают элитные автомобили.

Mercedes-Benz V-класса
Mercedes-Benz V-класса

Mercedes-Benz > V-класса

Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser

Toyota > Land Cruiser

Mercedes-Benz S-класса
Mercedes-Benz S-класса

Mercedes-Benz > S-класса

Lexus LX
Lexus LX

Lexus > LX

Audi A8
Audi A8

Audi > A8

Судите сами: лидером рейтинга в этом году стал представительский Mercedes-Benz S560 4MATIC за 11 269 967 руб. Его захотела приобрести компания «ВТБ Страхование», принадлежащая банку ВТБ (а тот контролируется Росимуществом). В конкурсной документации говорится, что салон должен быть отделан полированным корнем ореха, сиденья иметь функцию массажа, а машина — панорамную крышу.

Правда, в компании узнали про составленный ОНФ рейтинг и поспешили снять информацию с сайта гозакупок.

На втором месте также Mercedes-Benz S-класса: удлиненный полноприводный седан S500 4MATIC стоимостью 8,4 млн руб., который купила «Самарская сетевая компания». Энергетикам потребовался автомобиль непременно с холодильником в спинке заднего сиденья, пишет РБК, в распоряжении которого оказался рейтинг. Кстати, формально компания частная, но в ОНФ считают, что, так как она монопольно предоставляет важнейшие услуги населению, то и отчитываться о деятельности должна публично.

На третьем месте Mercedes-Benz S500 4MATIC, который купил «Башспирт», принадлежащий местному Минимущества. Машина оценена в 7 707 627 руб., а в ней должен быть ионизатор воздуха и ароматизатор воздуха, а также непременно часы, которые были разработаны для Mercedes-Maybach.

На четвертом месте Mercedes-Benz V250D 4MATIC с длинной базой за 6 479 800 руб., который очень понадобился «Межрегиональной сетевой компании Сибири», а замыкает топ-5 Lexus LX570, который купила «Транснефть — Балтика». Нефтяникам понадобилась машина за 6,3 млн с салоном, в котором есть отделка черным деревом шимамоку, система кругового обзора с помощью камер, система проецирования происходящего под днищем автомобиля на бездорожье.

Любопытно, что активисты ОНФ вначале сообщают компаниям, что об их желании обзавестись дорогой машиной стало известно. Некоторые тут же снимают с сайтов госзакупок тендеры на приобретение машин. Так произошло с Toyota Land Cruiser 200 в комплектации Lux Safety (6,1 млн руб.), который хотели купить «Коммунарские электросети», «двухсоткой» за 5,6 млн руб. для АО «Авиаагрегат» и просто легковым автомобилем мощностью не менее 370 л.с. для «Российского речного порта» за 5,45 млн руб. А самый, пожалуй, экзотичный автомобиль, попавший в рейтинг, — электромобиль Nissan Leaf, за который «Тюменьэнерго» отдало 4 997 000 руб.

Рейтинг рачительности — 2017

Место

Автомобиль

Цена, руб.

Компания

1.

Mercedes-Benz S560 4MATIC L*

11 269 967

«ВТБ Страхование»

2.

Mercedes-Benz S500 4MATIC L

8 418 200

«Самарская сетевая компания»

3.

Mercedes-Benz S500 4MATIC

7 707 627

«Башспирт»

4.

Mercedes-Benz V-Class 250D 4MATIC L

6 479 800

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»

5.

Lexus LX570

6 367 800

«Транснефть — Балтика»

6.

Toyota Land Crusier 200 Lux Safety*

6 157 895

«Коммунарские электрические сети»

7.

Mercedes-Benz V250D 4MATIC

5 679 155

«Газпром»

8.

Audi A8L 3.0 Quattro

5 600 000

«Промсырьеимпорт»

9.

Toyota Land Cruiser 200*

5 599 800

«Авиаагрегат»

10.

Toyota Land Cruiser 200

5 570 000

«Севастопольгаз»

* — закупка отменена после реакции ОНФ

Наглость не порок — самые дорогие закупки автомобилей госкомпаниями

Фото: Григорий Сысоев/ТАСС, Mercedes-Benz, Toyota, Lexus, Audi

Наглость не порок — самые дорогие закупки автомобилей госкомпаниями
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Комментарии (6)

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Знаете , сколько стоит 1 кВт\час в Самаре в нежилом помещении? 7,2–7,5 рублей. Отчего же не покупать...

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+1

Да всё нормально!!!!

У них.

У нас [у нас не ругаются].

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+1

Как имели рядовых налогоплательщиков, так и будут иметь...

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+3

Мало того, что хапуги, ещё и дебилы. Ездили бы тихонько на «сонате», никто и внимания не обратил, хоть раз в месяц меняй. Нет, обязательно, над согражданами, «лохами», возвыситься надо!. Ноль контроля, попустительство, продажность! На приоритете понятий не настаиваю.

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+4

«На третьем месте Mercedes-Benz S500 4MATIC, который купил „Башспирт“... а в ней должен быть ионизатор воздуха и ароматизатор воздуха

Ароматизатор-то да, такой конторе нужен! )))

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+2

Каклан, я надеюсь вы боритесь за светлое будущее?! Вчера выходили выгуливать школьников?

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