Судите сами: лидером рейтинга в этом году стал представительский Mercedes-Benz S560 4MATIC за 11 269 967 руб. Его захотела приобрести компания «ВТБ Страхование», принадлежащая банку ВТБ (а тот контролируется Росимуществом). В конкурсной документации говорится, что салон должен быть отделан полированным корнем ореха, сиденья иметь функцию массажа, а машина — панорамную крышу.
Правда, в компании узнали про составленный ОНФ рейтинг и поспешили снять информацию с сайта гозакупок.
На втором месте также Mercedes-Benz S-класса: удлиненный полноприводный седан S500 4MATIC стоимостью 8,4 млн руб., который купила «Самарская сетевая компания». Энергетикам потребовался автомобиль непременно с холодильником в спинке заднего сиденья, пишет РБК, в распоряжении которого оказался рейтинг. Кстати, формально компания частная, но в ОНФ считают, что, так как она монопольно предоставляет важнейшие услуги населению, то и отчитываться о деятельности должна публично.
На третьем месте Mercedes-Benz S500 4MATIC, который купил «Башспирт», принадлежащий местному Минимущества. Машина оценена в 7 707 627 руб., а в ней должен быть ионизатор воздуха и ароматизатор воздуха, а также непременно часы, которые были разработаны для Mercedes-Maybach.
На четвертом месте Mercedes-Benz V250D 4MATIC с длинной базой за 6 479 800 руб., который очень понадобился «Межрегиональной сетевой компании Сибири», а замыкает топ-5 Lexus LX570, который купила «Транснефть — Балтика». Нефтяникам понадобилась машина за 6,3 млн с салоном, в котором есть отделка черным деревом шимамоку, система кругового обзора с помощью камер, система проецирования происходящего под днищем автомобиля на бездорожье.
Любопытно, что активисты ОНФ вначале сообщают компаниям, что об их желании обзавестись дорогой машиной стало известно. Некоторые тут же снимают с сайтов госзакупок тендеры на приобретение машин. Так произошло с Toyota Land Cruiser 200 в комплектации Lux Safety (6,1 млн руб.), который хотели купить «Коммунарские электросети», «двухсоткой» за 5,6 млн руб. для АО «Авиаагрегат» и просто легковым автомобилем мощностью не менее 370 л.с. для «Российского речного порта» за 5,45 млн руб. А самый, пожалуй, экзотичный автомобиль, попавший в рейтинг, — электромобиль Nissan Leaf, за который «Тюменьэнерго» отдало 4 997 000 руб.
Рейтинг рачительности — 2017
|
Место
|
Автомобиль
|
Цена, руб.
|
Компания
|
1.
|
Mercedes-Benz S560 4MATIC L*
|
11 269 967
|
«ВТБ Страхование»
|
2.
|
Mercedes-Benz S500 4MATIC L
|
8 418 200
|
«Самарская сетевая компания»
|
3.
|
Mercedes-Benz S500 4MATIC
|
7 707 627
|
«Башспирт»
|
4.
|
Mercedes-Benz V-Class 250D 4MATIC L
|
6 479 800
|
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»
|
5.
|
Lexus LX570
|
6 367 800
|
«Транснефть — Балтика»
|
6.
|
Toyota Land Crusier 200 Lux Safety*
|
6 157 895
|
«Коммунарские электрические сети»
|
7.
|
Mercedes-Benz V250D 4MATIC
|
5 679 155
|
«Газпром»
|
8.
|
Audi A8L 3.0 Quattro
|
5 600 000
|
«Промсырьеимпорт»
|
9.
|
Toyota Land Cruiser 200*
|
5 599 800
|
«Авиаагрегат»
|
10.
|
Toyota Land Cruiser 200
|
5 570 000
|
«Севастопольгаз»
* — закупка отменена после реакции ОНФ
- Впрочем, пока руководство госкомпаний не созрело до покупок по настоящему люксовых автомобилей, таких как Rolls-Royce Phantom или Bentley Mulsanne.
- Пока топ-менеджеры госкомпаний раскупают представительские иномарки обычные граждане предпочитают Kia Rio, Lada Granta и Lada Vesta.
Фото: Григорий Сысоев/ТАСС, Mercedes-Benz, Toyota, Lexus, Audi