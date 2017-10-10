Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) составили ежегодный рейтинг «Индекс расточительности», который создан в результате анализа покупок госкомпаниями дорогих иномарок. В ОНФ утверждают, что госкомпании бесконтрольно закупают элитные автомобили.

Судите сами: лидером рейтинга в этом году стал представительский Mercedes-Benz S560 4MATIC за 11 269 967 руб. Его захотела приобрести компания «ВТБ Страхование», принадлежащая банку ВТБ (а тот контролируется Росимуществом). В конкурсной документации говорится, что салон должен быть отделан полированным корнем ореха, сиденья иметь функцию массажа, а машина — панорамную крышу.

Правда, в компании узнали про составленный ОНФ рейтинг и поспешили снять информацию с сайта гозакупок.

На втором месте также Mercedes-Benz S-класса: удлиненный полноприводный седан S500 4MATIC стоимостью 8,4 млн руб., который купила «Самарская сетевая компания». Энергетикам потребовался автомобиль непременно с холодильником в спинке заднего сиденья, пишет РБК, в распоряжении которого оказался рейтинг. Кстати, формально компания частная, но в ОНФ считают, что, так как она монопольно предоставляет важнейшие услуги населению, то и отчитываться о деятельности должна публично.

На третьем месте Mercedes-Benz S500 4MATIC, который купил «Башспирт», принадлежащий местному Минимущества. Машина оценена в 7 707 627 руб., а в ней должен быть ионизатор воздуха и ароматизатор воздуха, а также непременно часы, которые были разработаны для Mercedes-Maybach.

На четвертом месте Mercedes-Benz V250D 4MATIC с длинной базой за 6 479 800 руб., который очень понадобился «Межрегиональной сетевой компании Сибири», а замыкает топ-5 Lexus LX570, который купила «Транснефть — Балтика». Нефтяникам понадобилась машина за 6,3 млн с салоном, в котором есть отделка черным деревом шимамоку, система кругового обзора с помощью камер, система проецирования происходящего под днищем автомобиля на бездорожье.

Любопытно, что активисты ОНФ вначале сообщают компаниям, что об их желании обзавестись дорогой машиной стало известно. Некоторые тут же снимают с сайтов госзакупок тендеры на приобретение машин. Так произошло с Toyota Land Cruiser 200 в комплектации Lux Safety (6,1 млн руб.), который хотели купить «Коммунарские электросети», «двухсоткой» за 5,6 млн руб. для АО «Авиаагрегат» и просто легковым автомобилем мощностью не менее 370 л.с. для «Российского речного порта» за 5,45 млн руб. А самый, пожалуй, экзотичный автомобиль, попавший в рейтинг, — электромобиль Nissan Leaf, за который «Тюменьэнерго» отдало 4 997 000 руб.

Рейтинг рачительности — 2017

Место Автомобиль Цена, руб. Компания 1. Mercedes-Benz S560 4MATIC L* 11 269 967 «ВТБ Страхование» 2. Mercedes-Benz S500 4MATIC L 8 418 200 «Самарская сетевая компания» 3. Mercedes-Benz S500 4MATIC 7 707 627 «Башспирт» 4. Mercedes-Benz V-Class 250D 4MATIC L 6 479 800 «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 5. Lexus LX570 6 367 800 «Транснефть — Балтика» 6. Toyota Land Crusier 200 Lux Safety* 6 157 895 «Коммунарские электрические сети» 7. Mercedes-Benz V250D 4MATIC 5 679 155 «Газпром» 8. Audi A8L 3.0 Quattro 5 600 000 «Промсырьеимпорт» 9. Toyota Land Cruiser 200* 5 599 800 «Авиаагрегат» 10. Toyota Land Cruiser 200 5 570 000 «Севастопольгаз»

* — закупка отменена после реакции ОНФ

Впрочем, пока руководство госкомпаний не созрело до покупок по настоящему люксовых автомобилей, таких как Rolls-Royce Phantom или Bentley Mulsanne.

Пока топ-менеджеры госкомпаний раскупают представительские иномарки обычные граждане предпочитают Kia Rio, Lada Granta и Lada Vesta.

Фото: Григорий Сысоев/ТАСС, Mercedes-Benz, Toyota, Lexus, Audi