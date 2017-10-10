Новый седан Volkswagen Polo: первое официальное изображение

В Сети появился первый официальный скетч седана Volkswagen Virtus — под таким именем хорошо известный нам Polo продается в Бразилии.

Volkswagen Virtus

Изображение опубликовал один из местных автомобильных журналистов. Официально машину должны представить в начале следующего года. После Бразилии седан обновится и на других рынках, у нас он появится не раньше 2019 года.

Перемены в облике кардинальные, хотя при смене поколений Volkswagen Polo приобретет больше самобытности. Передняя часть стилистически пересекается с европейским хэтчбеком Polo, но будет иметь иной бампер, а фары станут куда проще. Профиль, судя по скетчу, прибавит динамичности, визуально машина более растянута, по предварительным данным, седан в размерах практически не изменится, но у него серьезно вырастет колесная база. Сзади седан отдаленно напомнит Audi A3 и Volkswagen Jetta, что должно понравиться владельцам: машина будет выглядеть более представительно.

Volkswagen Virtus

Глобальные перемены ждут и в салоне. Благодаря унификации с другими моделями компании у топовых версий седана Volkswagen Polo появится виртуальная приборная панель на базе широкоформатного экрана, а также новая информационно-развлекательная система с 8-дюймовым экраном и сенсорными кнопками.

Volkswagen Virtus

Технических подробностей нет: в Volkswagen держат в тайне все перемены, которые произошли с машиной. По одним сведениям, седан сохранит старую платформу PQ35, чтобы цена машины осталась на низком уровне. Однако вероятнее всего и седан перейдет на модульную платформу MQB, на укороченной версии которой (MQB0) построено последнее поколение хэтчбека VW Polo. На бразильском рынке Volkswagen Virtus должен сохранить старый 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 120 л.с., а пару ему составит новая литровая «турбочетверка» мощностью 128 л.с.

Volkswagen Virtus

В июне этого года российский Volkswagen Polo обзавелся бюджетным спортпакетом.

Популярность седана постепенно падает: пока он держится в первой десятке, но стал одним из немногих, чьи продажи в августе упали.

Фото: Instagram, Motor1.com