Новый седан Volkswagen Polo: первое официальное изображение

В Сети появился первый официальный скетч седана Volkswagen Virtus — под таким именем хорошо известный нам Polo продается в Бразилии.

Volkswagen Polo
Volkswagen Polo

Volkswagen > Polo

Volkswagen Virtus
Volkswagen Virtus

Изображение опубликовал один из местных автомобильных журналистов. Официально машину должны представить в начале следующего года. После Бразилии седан обновится и на других рынках, у нас он появится не раньше 2019 года.

Перемены в облике кардинальные, хотя при смене поколений Volkswagen Polo приобретет больше самобытности. Передняя часть стилистически пересекается с европейским хэтчбеком Polo, но будет иметь иной бампер, а фары станут куда проще. Профиль, судя по скетчу, прибавит динамичности, визуально машина более растянута, по предварительным данным, седан в размерах практически не изменится, но у него серьезно вырастет колесная база. Сзади седан отдаленно напомнит Audi A3 и Volkswagen Jetta, что должно понравиться владельцам: машина будет выглядеть более представительно.

Volkswagen Virtus
Volkswagen Virtus

Глобальные перемены ждут и в салоне. Благодаря унификации с другими моделями компании у топовых версий седана Volkswagen Polo появится виртуальная приборная панель на базе широкоформатного экрана, а также новая информационно-развлекательная система с 8-дюймовым экраном и сенсорными кнопками.

Volkswagen Virtus
Volkswagen Virtus

Технических подробностей нет: в Volkswagen держат в тайне все перемены, которые произошли с машиной. По одним сведениям, седан сохранит старую платформу PQ35, чтобы цена машины осталась на низком уровне. Однако вероятнее всего и седан перейдет на модульную платформу MQB, на укороченной версии которой (MQB0) построено последнее поколение хэтчбека VW Polo. На бразильском рынке Volkswagen Virtus должен сохранить старый 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 120 л.с., а пару ему составит новая литровая «турбочетверка» мощностью 128 л.с.

Volkswagen Virtus
Volkswagen Virtus

Фото: Instagram, Motor1.com

Новый седан Volkswagen Polo: первое официальное изображение
Новый седан Volkswagen Polo: первое официальное изображение
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Отзывы о Volkswagen Polo (8)

Volkswagen 2016 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Внешний вид, классный салон, комфорт.

Недостатки:

Не обнаружил.

Комментарий:

Купил машину в прошлом году. Движок — 110 л.с., 1,6 л, с автоматом. Взял в кредит, сейчас расплатился досрочно. Подавать пока не планирую, все устраивает. Езжу я неспешно, движка в паре с автоматом (у меня 6-ступенчатый Aisin) хватает «за глаза». Сама коробка переключается плавно без рывков. Сало...

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Комментарии (3)

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Плюсую, продажи в ожидание новинки упадут, да и старый polo к тому году будет уже 9-и летним.

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0

Не раньше 2019 г. Ну тогда продажи старого Polo sedan рухнут в 2018 г. процентов на 30.

Hyundai — KIa очень рады в вместе с Вазом.

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+2

Сделали бы универсал.

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