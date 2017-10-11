Компания Jaguar Land Rover представила обновленный внедорожник Range Rover — флагманскую модель, которую принято называть «королевским внедорожником»: на машинах британской марки традиционно ездит королева Великобритании Елизавета II.

Range Rover

Изменения во внешности настолько незначительны, что даже знатоки марки обнаружат их не сразу. В самой компании говорят о том, что связано это с консерватизмом владельцев Range Rover, которые не хотят, чтобы машина сильно менялась внешне, а требуют, чтобы она просто была лучше.

Итак, вооружившись пресс-релизом и лупой, выясняем: у внедорожника появились новые светодиодные фары, иная радиаторная решетка, забранная сетчатой защитой, новый передний бампер с появившимися горизонтальными ламелями на боковых воздухозаборниках. Сзади — новый бампер с интегрированными в него плоскими патрубками выхлопных труб.

Range Rover

А вот изменения в салоне видны и безо всяких шпаргалок. У Range Rover была пересмотрена центральная консоль, на которой, как и у Velar, под широкоформатным экраном информационно-развлекательной системы разместился второй экран управления второстепенными функциями.

Спереди установлены новые сиденья с электрорегулировками по 24 направлениям: они стали шире и глубже. В компании говорят, что теперь тут больше пространства для ног, а сиденья позволяют ощутить спереди такой же комфорт, что и сзади. Блоки управления электрорегулировками переехали на двери, а различными функциями, такими как массаж, вентиляция и обогрев, можно управлять с помощью смартфона или Apple Watch.

Range Rover

Наконец-то, поменялась приборная панель: теперь ее роль выполняет новый экран высокой четкости диагональю 12 дюймов. Изменился и увеличился также проекционный дисплей.

Позаботились и о гаджетоманах, не способных расстаться с любимым устройством ни на секунду: в салоне размещено 17 USB- и HDMI-портов, а также 12-вольтовых розеток, а к интегрированной беспроводной точке доступа 4G можно подключить до 8 устройств.

Управлять некоторыми функциями можно с помощью специального приложения для смартфона

Ну а самые большие изменения произошли по технической части. Наиболее важное: Range Rover обзавелся гибридной подзаряжаемой версией P400e. Как и следует из индекса, внедорожник получил силовую установку суммарной мощностью 400 л.с. Она объединяет 2-литровый 4-цилиндровый бензиновый турбодвигатель мощностью 300 л.с. и электромотор мощностью 116 л.с. Британцы говорят, что средний расход топлива у нее составляет всего 2,9 л на 100 километров. При этом до сотни Range Rover P400e разгоняется за 6,8 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке 230 км/ч.

Range Rover

Кроме того, отделение Special Vehicle Operations (SVO) представило новую версию SV Autobiography, которая получила приставку Dynamic. Мощность 5-литрового V8 с компрессором подняли на 15 л.с., до 565 л.с., сделав этот автомобиль самым мощным в истории Range Rover. Тяжелый внедорожник разгоняется до 100 км/ч всего за 5,4 секунды.

Продажи в Европе стартуют до конца года, прием заказов в России должен начаться 20 октября, а первые машины дилеры получат в феврале 2018 года. Российское представительство Jaguar Land Rover уже опубликовало стартовые цены на все версии. Гибридную версию у нас продавать не планируется.

Цены на обновленный Range Rover

Версия Цена от, руб. HSE 6 604 000 Vogue 7 124 000 Vogue SE 7 559 000 SV Autobiography 9 010 000 SV Autobiography Dynamic 11 204 000 Vogue LWB 7 502 000 Vogue SE LWB 8 320 000 Autobiography LWB 9 291 000

Через несколько лет на дорогах появится первый легковой Land Rover, он же — первый электромобиль компании. Машину, которую назовут Road Rover, сделают на платформе следующего поколения Jaguar XJ.

Вскоре кроссоверы и внедорожники Land Rover получат 3-цилиндровые двигатели. Это, конечно же, не касается флагманского Range Rover, а вот у остальных моделей они будут встречаться в составе гибридных силовых установок.

Фото: Land Rover