Изменения во внешности настолько незначительны, что даже знатоки марки обнаружат их не сразу. В самой компании говорят о том, что связано это с консерватизмом владельцев Range Rover, которые не хотят, чтобы машина сильно менялась внешне, а требуют, чтобы она просто была лучше.
Итак, вооружившись пресс-релизом и лупой, выясняем: у внедорожника появились новые светодиодные фары, иная радиаторная решетка, забранная сетчатой защитой, новый передний бампер с появившимися горизонтальными ламелями на боковых воздухозаборниках. Сзади — новый бампер с интегрированными в него плоскими патрубками выхлопных труб.
А вот изменения в салоне видны и безо всяких шпаргалок. У Range Rover была пересмотрена центральная консоль, на которой, как и у Velar, под широкоформатным экраном информационно-развлекательной системы разместился второй экран управления второстепенными функциями.
Спереди установлены новые сиденья с электрорегулировками по 24 направлениям: они стали шире и глубже. В компании говорят, что теперь тут больше пространства для ног, а сиденья позволяют ощутить спереди такой же комфорт, что и сзади. Блоки управления электрорегулировками переехали на двери, а различными функциями, такими как массаж, вентиляция и обогрев, можно управлять с помощью смартфона или Apple Watch.
Наконец-то, поменялась приборная панель: теперь ее роль выполняет новый экран высокой четкости диагональю 12 дюймов. Изменился и увеличился также проекционный дисплей.
Позаботились и о гаджетоманах, не способных расстаться с любимым устройством ни на секунду: в салоне размещено 17 USB- и HDMI-портов, а также 12-вольтовых розеток, а к интегрированной беспроводной точке доступа 4G можно подключить до 8 устройств.
Ну а самые большие изменения произошли по технической части. Наиболее важное: Range Rover обзавелся гибридной подзаряжаемой версией P400e. Как и следует из индекса, внедорожник получил силовую установку суммарной мощностью 400 л.с. Она объединяет 2-литровый 4-цилиндровый бензиновый турбодвигатель мощностью 300 л.с. и электромотор мощностью 116 л.с. Британцы говорят, что средний расход топлива у нее составляет всего 2,9 л на 100 километров. При этом до сотни Range Rover P400e разгоняется за 6,8 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке 230 км/ч.
Кроме того, отделение Special Vehicle Operations (SVO) представило новую версию SV Autobiography, которая получила приставку Dynamic. Мощность 5-литрового V8 с компрессором подняли на 15 л.с., до 565 л.с., сделав этот автомобиль самым мощным в истории Range Rover. Тяжелый внедорожник разгоняется до 100 км/ч всего за 5,4 секунды.
Продажи в Европе стартуют до конца года, прием заказов в России должен начаться 20 октября, а первые машины дилеры получат в феврале 2018 года. Российское представительство Jaguar Land Rover уже опубликовало стартовые цены на все версии. Гибридную версию у нас продавать не планируется.
Цены на обновленный Range Rover
|
Версия
|
Цена от, руб.
|
HSE
|
6 604 000
|
Vogue
|
7 124 000
|
Vogue SE
|
7 559 000
|
SV Autobiography
|
9 010 000
|
SV Autobiography Dynamic
|
11 204 000
|
Vogue LWB
|
7 502 000
|
Vogue SE LWB
|
8 320 000
|
Autobiography LWB
|
9 291 000
- Через несколько лет на дорогах появится первый легковой Land Rover, он же — первый электромобиль компании. Машину, которую назовут Road Rover, сделают на платформе следующего поколения Jaguar XJ.
- Вскоре кроссоверы и внедорожники Land Rover получат 3-цилиндровые двигатели. Это, конечно же, не касается флагманского Range Rover, а вот у остальных моделей они будут встречаться в составе гибридных силовых установок.
Фото: Land Rover