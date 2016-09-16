Они вгонят вас в краску! Эротический календарь Carsystem 2018

Качественным материалам для кузовного ремонта нужны качественные девушки-модели, сочли в немецкой компании Vosschemie GmbH и выпустили откровенный, но при этом изысканный календарь на 2018 год.

Carsystem — это торговая марка фирмы Vosschemie GmbH, под которой реализуются (в том числе на российском рынке) шпаклевки, грунты, наполнители, растворители, абразивы, полироли, лаки, краски и прочие материалы для кузовного ремонта. Любопытно, что в фирменном календаре Carsystem всей этой химии нет, и даже на жестяных баночках, служащих фоном в паре кадров, отсутствует логотип — мол, настоящее, чистое искусство, а не дежурный рекламный продукт! Девушки подобраны со вкусом, а камерой заведовал известный немецкий фотограф-портретист Кристиан Барц, работавший с киноактерами и звездами шоу-бизнеса. Прошлогодний календарь Carsystem тоже его рук работа, снимки можно посмотреть в галерее. Бонусом прилагаем фирменное видео процесса съемок.

Фото, видео: Vosschemie GmbH