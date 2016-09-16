Они вгонят вас в краску! Эротический календарь Carsystem 2018

Carsystem — это торговая марка фирмы Vosschemie GmbH, под которой реализуются (в том числе на российском рынке) шпаклевки, грунты, наполнители, растворители, абразивы, полироли, лаки, краски и прочие материалы для кузовного ремонта. Любопытно, что в фирменном календаре Carsystem всей этой химии нет, и даже на жестяных баночках, служащих фоном в паре кадров, отсутствует логотип — мол, настоящее, чистое искусство, а не дежурный рекламный продукт! Девушки подобраны со вкусом, а камерой заведовал известный немецкий фотограф-портретист Кристиан Барц, работавший с киноактерами и звездами шоу-бизнеса. Прошлогодний календарь Carsystem тоже его рук работа, снимки можно посмотреть в галерее. Бонусом прилагаем фирменное видео процесса съемок.
- Большой интерес у наших читателей вызвали ранее опубликованные календари с обнаженными трактористками — один от японского производителя сельхозтехники ISEKI, второй — от немецкого издательства Bauer & Rößler GbR.
- Чешская военная компания Excalibur Army несколько лет выпускала очень пикантные милитаристские календари с обнаженными девушками.
- В октябре «За рулем» знакомил читателей с эротическими календарями от немецкой фирмы Twin Busch, выпускающей оборудование для автомастерских, и производителя моторных масел Liqui Moly.
- Также в октябре увидел свет очередной календарь Miss Tuning с победительницей одноименного немецкого конкурса красоты.
- В сентябре мы рассказывали о еженедельном календаре в стиле пин-ап на 2018 год от германского фотографа Карлоса Келлы.
- Календарь итальянской шинной фирмы Pirelli на 2018 год выполнен в стиле сказки «Алиса в Стране чудес», в съемках участвовали исключительно темнокожие модели.
- Устали от эротики? Тогда предлагаем вашему вниманию юмористический пародийный календарь на 2018 год от таксистов Нью-Йорка.
Фото, видео: Vosschemie GmbH
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