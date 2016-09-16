Росгвардия разоружила Спецсвязь после дорожного конфликта во Владивостоке

Росгвардия продолжает серию проверок «Главного центра спецсвязи» (ГЦСС), начатую после резонансного дорожного конфликта во Владивостоке.

Напомним, что весной этого года во Владивостоке произошел дорожный конфликт между водителем Subaru и сотрудниками Спецсвязи. Водитель обогнал ехавший, как ему казалось, слишком медленно автомобиль Спецсвязи, подрезал его и решил проучить. В итоге его самого прижали к обочине, а два сотрудника ведомства достали огнестрельное оружие и угрожали расправой водителю и пассажирке подрезавшей их машины. Причем местное отделение сначала оправдывало своих подчиненных, заявляя, что водителя машины приняли за потенциального бандита, который хотел отнять ценный груз, но потом уволило этих сотрудников.

Дорожный конфликт получил широкую огласку. Это привело к тому, что Росгвардия начала проверки всех отделений Спецсвязи. В конце ноября ее бойцы полностью разоружили московское отделение «Главного центра специальной связи» из-за выявленных нарушений. Изъятие оружия послужило обеспечительной мерой.

Огнестрельное оружие выдается сотрудникам Спецсвязи при охране особо ценных грузов (стоимостью свыше 3 млн руб.), оружия, наркотических и психотропных средств, а также при перевозке денег и драгоценностей.

Московский узел ГЦСС является крупнейшим транзитным пунктом сети Спецсвязи, поэтому в центре предложили обратиться к услугам других организаций, которые также могут оказывать услуги вооруженной охраны отправлений. Например… «Почты России».

С другими материалами рубрики можно ознакомиться здесь.

Кстати, для Росгвардии УАЗ в следующем году сделает супервнедорожники.

Фото: Росгвардия