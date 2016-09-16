Не получил «письмо счастья» вовремя? Скидка на штраф сохраняется!

Как известно, по некоторым штрафам за нарушения ПДД есть 50-процентная скидка в случае, если его заплатить в 20-дневный срок и не опротестовывать само постановление о нарушении. Однако в действующем КоАП России нет права на восстановление льготного срока оплаты штрафа, если постановление пришло позже этого срока. Скоро появится!

В июле этого года Юрий Рейнхиммель превысил скорость в Московской области, что было зафиксировано камерой, работающей в автоматическом режиме. За это нарушение он был привлечен к административной ответственности — ему выписали штраф в размере 500 руб. Постановление направили Рейнхиммелю по почте, получил «письмо счастья» он уже по истечении 20 дней. То есть скидки на оплату штрафа он лишился, причем из-за задержки «Почты России», а не по собственной вине.

Вначале он обратился в Центр видеофиксации ГИБДД с ходатайством о восстановлении или продлении срока, допускающего уплату штрафа в 50-процентном размере. Но там ему отказали, сославшись на то, что постановление было выслано на его адрес на следующий же день после вынесения решения. Также в Центре отметили, что в законодательстве отсутствует норма о продлении льготного срока.

Юрий Рейнхиммель попытался оспорить отказ в ходатайстве в судах, но там ему было также отказано, хотя в определении Можайского городского суда и отмечено, что «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях не предусматривает возможность восстановления срока, установленного для льготной (в размере половины от назначенной суммы) уплаты административного штрафа».

В итоге он обратился с жалобой в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность законодательства, так как считает, что норма КоАП, не позволяющая восстановить или продлить льготный срок для уплаты штрафа, нарушает его конституционные права.

В своем постановлении суд согласился с Рейнхиммелем: восстановление срока уплаты штрафа в льготный период вступает в противоречие как с Конституцией, так и с КоАП. Инстанция подчеркнула, что информация о штрафе на сайте ГИБДД или SMS-оповещение о нем являются «факультативными», а юридическую ценность имеет только копия постановления.

Суд признал действующую норму неконституционной и предписал Госдуме исправить законодательство, а судам — рассматривать все иски, подобные тому, что подавал Рейнхиммель. Причем в своих решениях суды должны руководствоваться решением Конституционного суда. То есть теперь любой водитель, который сможет доказать, что не получил вовремя копию постановления (например, предъявить справку о просроченных сроках доставки на «Почте России»), сможет продлить или восстановить льготный период оплаты штрафа.

Депутатам же теперь предстоит внести поправки в законодательство. Как пояснил «Коммерсанту» зампред Комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков, готовится новый законопроект. В нем будут устранены несоответствия, на которые указал Конституционный суд, также ГИБДД предлагается обязать выкладывать в Сеть (например, на сайт госуслуг) фотовидеоматериалы, чтобы граждане смогли оперативно убедиться в корректности штрафа.

В августе ГИБДД отчиталась об успехах льготной системы оплаты штрафов. А вот Счетная палата придерживается иного мнения.

Весной Конституционный суд признал право требовать с виновного в ДТП через суд недостающую сумму без учета износа деталей (в случае, если сумма ущерба не покрывается ОСАГО).

Фото: Егор Алеев/ТАСС