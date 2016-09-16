Первый российский владелец Bugatti Chiron не может кататься по России

Французская компания отчиталась о передаче первого суперкара покупателю из России. Вот, правда, получать машину ему пришлось в одном из европейских дилерских центров.

Bugatti Chiron, пожалуй, самый дорогой из серийных автомобилей — его цена доходит до 3,5 млн евро. Но и богатым, которые желают иметь в своем гараже такой эксклюзивный суперкар, приходится нелегко. Особенно если этот богатый — из России.



Российская квота на Bugatti Chiron — один автомобиль в год. И вот компания отчиталась о том, что передала первый экземпляр суперкара счастливому владельцу из нашей страны. Правда, произошло это в Европе. И отнюдь не потому, что наши миллионеры предпочитают жить за границей. Связано это с тем, что все ввозимые на территорию РФ автомобили должны быть оборудованы системой вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС.



Автопроизводитель не может взять и просто установить «черный ящик» в машину: любая модель должна пройти соответствующую сертификацию, которая включает в себя два краш-теста. Французы логично решили, что эти траты того не стоят, и переложили все расходы на покупателей.



«Мы выдали в Европе Bugatti Chiron российскому клиенту. В Россию автомобиль мы не можем ввезти из-за ЭРА-ГЛОНАСС. Стоимость с налогами в Европе — 3,5 млн евро. Одну выдали и еще приняли заказы на два автомобиля Chiron на 2018 и 2019 годы. На сегодняшний день, если заказывать Bugatti Chiron, то срок поставки будет в 2021 году», — заявил RNS операционный директор люксового подразделения группы компаний «Авилон» (дилер Bugatti в России) Вагиф Бикулов.



Теперь перед владельцем стоит дилемма: пойти по пути так называемой упрощенной схемы установки ЭРА-ГЛОНАСС в автомобиль, как это делают в Приморье, или же оставить машину в Европе и кататься на ней там. В любом случае при ввозе Широна ему придется потратиться не только на установку системы, но и заплатить таможенные пошлины.



Bugatti Chiron, по сути, является глубоко модернизированной версией предыдущего суперкара компании Veyron. Но на Широне мощность двигателя W16 с четырьмя турбинами довели до 1500 л.с. Теоретически гиперкар может разгоняться до 450 км/ч, но пока клиенты не получили второй ключ, позволяющий сделать это. Связано это с тем, что компания Michelin еще не начала производство специальных шин, гарантирующих безопасность на такой скорости.

