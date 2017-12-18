Заметь меня издали: водители будут светиться в темноте

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, добавляющее новый пункт в Правила дорожного движения. Он касается безопасности водителя.

Согласно постановлению, в обязанности водителя, прописанные в ПДД, будет входить и обязательное ношение светоотражающей одежды, когда водитель находится на проезжей части или обочине дороги вне населенных пунктов. Речь, разумеется, идет о темном времени суток или условиях ограниченной видимости (туман, дождь, снег).

Законопроект был подготовлен МВД, которое заявило о росте числа аварий, в которых пострадавшими стали водители, вышедшие из своей машины на проезжую часть и сбитые не заметившими их другими водителями. За первые шесть месяцев число таких инцидентов выросло на 4,8%, до 66.

Собственно, число аварий незначительно, поэтому в МВД упомянули и практику европейских стран. Действительно, в большинстве из них нахождение водителя и пассажиров на проезжей части или обочине в случае вынужденной остановки допускается только в жилете со световозвращающими полосами. При этом даже если машина исправна, жилет все равно должен быть в машине, а в некоторых странах число жилетов должно соответствовать числу пассажиров. Забыли? Будьте любезны выложить от 14 евро в Австрии до 300 евро в Португалии. А если водитель еще и будет находиться рядом с машиной без жилета, то штраф серьезно увеличивается. Причем в Европе обязанность ношения жилета никак не связана с временем суток или погодными условиями.

Наш журнал еще семь лет назад на наглядном эксперименте доказал, насколько безопаснее находиться рядом с машиной на дороге в жилете со световозвращающими полосами (причем и в светлое время суток). Остается только порадоваться за законодательные подвижки в этом направлении.

Впрочем, у водителей достаточно времени, чтобы приобрести жилет: постановление вступает в силу через 90 дней после подписания, то есть новый пункт в ПДД появится лишь в марте 2018 года.

Недавно в России начал действовать новый Предварительный национальный стандарт, разрешающий установку нескольких десятков новых дорожных знаков. Здесь можно познакомиться со всеми ними.

На прошлой неделе правительство утвердило коррекцию расходов на программу «Повышение безопасности дорожного движения» до 2020 года. Согласно новой редакции на дорожную безопасность планируется потратить на 1,3 млрд руб. меньше, чем планировалось.

Фото: Игорь Твердунов/«За рулем»