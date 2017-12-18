Заметь меня издали: водители будут светиться в темноте

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, добавляющее новый пункт в Правила дорожного движения. Он касается безопасности водителя.

Согласно постановлению, в обязанности водителя, прописанные в ПДД, будет входить и обязательное ношение светоотражающей одежды, когда водитель находится на проезжей части или обочине дороги вне населенных пунктов. Речь, разумеется, идет о темном времени суток или условиях ограниченной видимости (туман, дождь, снег).

Законопроект был подготовлен МВД, которое заявило о росте числа аварий, в которых пострадавшими стали водители, вышедшие из своей машины на проезжую часть и сбитые не заметившими их другими водителями. За первые шесть месяцев число таких инцидентов выросло на 4,8%, до 66.

Собственно, число аварий незначительно, поэтому в МВД упомянули и практику европейских стран. Действительно, в большинстве из них нахождение водителя и пассажиров на проезжей части или обочине в случае вынужденной остановки допускается только в жилете со световозвращающими полосами. При этом даже если машина исправна, жилет все равно должен быть в машине, а в некоторых странах число жилетов должно соответствовать числу пассажиров. Забыли? Будьте любезны выложить от 14 евро в Австрии до 300 евро в Португалии. А если водитель еще и будет находиться рядом с машиной без жилета, то штраф серьезно увеличивается. Причем в Европе обязанность ношения жилета никак не связана с временем суток или погодными условиями.

Наш журнал еще семь лет назад на наглядном эксперименте доказал, насколько безопаснее находиться рядом с машиной на дороге в жилете со световозвращающими полосами (причем и в светлое время суток). Остается только порадоваться за законодательные подвижки в этом направлении.

Впрочем, у водителей достаточно времени, чтобы приобрести жилет: постановление вступает в силу через 90 дней после подписания, то есть новый пункт в ПДД появится лишь в марте 2018 года.

Фото: Игорь Твердунов/«За рулем»

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