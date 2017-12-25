Об этом объявил глава BMW Group Россия Максимилиан Келльнер. В среднем стоимость автомобилей вырастет на 2,5%. Компания BMW — один из немногих премиальных производителей на российском рынке, которая регулярно пересматривает рекомендованные цены, причем иногда это происходит даже чаще, чем раз в квартал.
Сильнее всего подорожают «заряженные» кроссоверы BMW X5/X6, здесь корректировка приведет к подорожанию на 4,1% и 3,9% соответственно. На 3,3% вырастет стартовая цена на представительский седан BMW 7-й серии. Часть моделей не подорожает, но это связано исключительно с тем, что их продажи (либо прием заказов на них) только начались, и BMW совсем недавно объявляла рекомендованные цены на эти машины.
Рекомендованные цены на модели BMW с 1 января 2018 года:
|
Модель
|
Цена, руб
|
Изменение, %
|
BMW 1 серии
|
от 1 550 000
|
+1,98
|
BMW 2 серии
|
от 1 840 000
|
+2,8
|
BMW 2 серии Active Tourer
|
от 1 710 000
|
+1,78
|
BMW М2
|
от 3 590 000
|
+3,1
|
BMW 3 серии
|
от 1 890 000
|
+2,7
|
BMW 3 серии Гран Туризмо
|
от 2 440 000
|
+2,5
|
BMW 4 серии
|
от 2 560 000
|
+2,8
|
BMW 4 серии Кабриолет
|
от 2 930 000
|
н.д.
|
BMW 4 серии Гран Купе
|
от 2 480 000
|
+2,9
|
BMW М4
|
от 4 680 000
|
+3
|
BMW 5 серии
|
от 2 820 000
|
+2,5
|
BMW M5
|
от 6 700 000
|
0
|
BMW 6 серии GT
|
от 3 560 000
|
0
|
BMW 7 серии
|
от 4 690 000
|
+3,3
|
BMW X1
|
от 1 930 000
|
+2,6
|
BMW X2
|
от 2 250 000
|
0
|
BMW X3
|
от 2 950 000
|
0
|
BMW X4
|
от 3 140 000
|
+2,6
|
BMW X5
|
от 4 000 000
|
+2,5
|
BMW X6
|
от 4 890 000
|
+2,5
|
BMW X5 М
|
от 7 330 000
|
+4,1
|
BMW X6 М
|
от 7 730 000
|
+3,9
- Возможно, ценовая политика BMW изменится после того как компания построит собственный завод в России.
- В следующем году BMW представит свой новый флагманский кроссовер BMW X7.
Фото: BMW
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