BMW меняет цены — известно, на сколько подорожает каждая модель

Компания BMW объявила о повышении цен на весь модельный ряд, представленный на российском рынке.

BMW X2
BMW X2

BMW > X2

BMW 4-й серии
BMW 4-й серии

BMW > 4-й серии

BMW 2-й серии
BMW 2-й серии

BMW > 2-й серии

BMW X4
BMW X4

BMW > X4

BMW X1
BMW X1

BMW > X1

BMW X6
BMW X6

BMW > X6

BMW X5
BMW X5

BMW > X5

BMW X3
BMW X3

BMW > X3

BMW 7-й серии
BMW 7-й серии

BMW > 7-й серии

BMW 6-й серии
BMW 6-й серии

BMW > 6-й серии

BMW 5-й серии
BMW 5-й серии

BMW > 5-й серии

BMW 3-й серии
BMW 3-й серии

BMW > 3-й серии

BMW 1-й серии
BMW 1-й серии

BMW > 1-й серии

Об этом объявил глава BMW Group Россия Максимилиан Келльнер. В среднем стоимость автомобилей вырастет на 2,5%. Компания BMW — один из немногих премиальных производителей на российском рынке, которая регулярно пересматривает рекомендованные цены, причем иногда это происходит даже чаще, чем раз в квартал.

Сильнее всего подорожают «заряженные» кроссоверы BMW X5/X6, здесь корректировка приведет к подорожанию на 4,1% и 3,9% соответственно. На 3,3% вырастет стартовая цена на представительский седан BMW 7-й серии. Часть моделей не подорожает, но это связано исключительно с тем, что их продажи (либо прием заказов на них) только начались, и BMW совсем недавно объявляла рекомендованные цены на эти машины.

Рекомендованные цены на модели BMW с 1 января 2018 года:

Модель

Цена, руб

Изменение, %

BMW 1 серии

от 1 550 000

+1,98

BMW 2 серии

от 1 840 000

+2,8

BMW 2 серии Active Tourer

от 1 710 000

+1,78

BMW М2

от 3 590 000

+3,1

BMW 3 серии

от 1 890 000

+2,7

BMW 3 серии Гран Туризмо

от 2 440 000

+2,5

BMW 4 серии

от 2 560 000

+2,8

BMW 4 серии Кабриолет

от 2 930 000

н.д.

BMW 4 серии Гран Купе

от 2 480 000

+2,9

BMW М4

от 4 680 000

+3

BMW 5 серии

от 2 820 000

+2,5

BMW M5

от 6 700 000

0

BMW 6 серии GT

от 3 560 000

0

BMW 7 серии

от 4 690 000

+3,3

BMW X1

от 1 930 000

+2,6

BMW X2

от 2 250 000

0

BMW X3

от 2 950 000

0

BMW X4

от 3 140 000

+2,6

BMW X5

от 4 000 000

+2,5

BMW X6

от 4 890 000

+2,5

BMW X5 М

от 7 330 000

+4,1

BMW X6 М

от 7 730 000

+3,9

Фото: BMW

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