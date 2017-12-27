Слишком быстро отдают: банкам не нравятся льготные автокредиты

Банки попросили Минпромторг изменить программы льготного автокредитования. Им не нравится, что покупатели досрочно и слишком быстро выплачивают кредиты.

По мнению банкиров, многие покупатели автомобилей по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» слишком быстро погашают кредиты, из-за чего банки недополучают прибыль. Около 10% всех льготных автокредитов гасятся через 3–4 недели. Банкиры говорят, что изначально программы разрабатывались для того, чтобы поддержать тех, кто не может купить автомобиль сразу, а фактически покупатели используют программы исключительно для получения скидки на автомобиль. В Минпромторге готовы к диалогу с банкирами и могут поддержать любые предложения участников рынка по корректировке программ для минимизации досрочно закрытых договоров кредитования. В то же время, пишет «КоммерсантЪ», который ознакомился с итогами совещания чиновников и банкиров, в ведомстве напоминают, что адресные социальные меры поддержки отрасли рассчитаны на привлечение новых покупателей, не имеющих возможности приобрести автомобиль без помощи государства. Эксперты говорят, что основным получателем дохода по льготным программам является государство, а не банкиры, ведь оно в среднесрочной перспективе получает деньги от акцизов, налогов и сборов.



Официально в самих банках говорят, что никакой проблемы не существует, хотя доля досрочного погашения льготных автокредитов по государственным программам несколько выше, чем, например, по совместным программам с автопроизводителями, где также предоставляется скидка на автомобиль. При этом у крупнейших игроков рынка в этом году на кредиты по государственным программам пришлось около 25% от всех выданных автокредитов.



Эксперты говорят, что даже если Минпромторг и пойдет навстречу банкам и как-то пересмотрит программы, то он ничего не успеет сделать: выделенных на следующий год 12 млрд руб. хватит на три-четыре месяца.



