Сасыка, Эльбузд и Веселая жизнь



А какие названия по пути встречаются: Кукуй, Кончинка, Теребуш, Трудей, Секретаровка, Солнце-Дуброво — и это коллекция только за первый день. За изучением происхождения этих названий можно провести все время. Скажем, самая распространенная версия происхождения названия города Воронеж заключается в следующем: от названия реки — Ворона или Воронеж, а «воронОй» значит «черный». То есть река и город «черных людей», так раньше называли хлебопашцев.



Верхний Мамон. Слово, от которого произошло это название, позаимствовано жившими когда-то на берегах Долна греками из древнееврейского: мамонас означало «имущество, состояние». Мамона — богатство, земные сокровища.



Аглос. Слышится что-то нерусское. На самом деле — всего лишь сокращение от «агролесомелиоративная опытная станция». Ну хоть с городом Дядин все сразу понятно.



В 42 км от Ростова — хутор Ельбузд. Есть ещё Эльбузд, река, левый приток Кагальника. В переводе с убыхско-адыгского — «великий, свирепый».



Веселая жизнь — хутор в Павловском районе. На выезде под знаком с перечеркнутой Веселой жизнью любят фотографироваться местные женихи. Да и проезжие тоже.



Река Бейсуг и речка Бейсужек (в переводе с тюркского — княжеская).



Река Сасыка. И это название от тюркского сасыкъ, что значит «грязный, вонючий».



Хутор Крикуна. Как и многие другие местные названия, это произошло от фамилии или прозвища местного казачьего военачальника — есаула, хорунжего или сотника.



Темрюк. В переводе с тюркского «Темр» (Темер) — «железный». Полный перевод слова «темрюк» — железная стена, крепость.



Тамань. Происхождение этого топонима связывают либо с тюркским — «у подножия горы», либо с черкесским — «болото».



И так далее…