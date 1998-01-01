На дороге Москва — Севастополь видно будущее. Да, многое перекопано, гаишники не везде правильные, водители не всегда вежливые… Но заметно главное — какой будет водительская Россия через несколько лет.
Проект «За рулем» с Росгвардией и Chery назвали «Марш-броском», хотя, на первый взгляд, мы не особо спешили. В Крыму оказались лишь на третий день после старта из Москвы, при том, что одолеть 1800 км на современной машине можно и за пару дней. А если пытаться ставить рекорд — меньше, чем за сутки. Но в каждом крупном городе на маршруте мы проводили официальные мероприятия с возложением цветов к памятникам погибшим воинам внутренних войск, а в Ростове-на-Дону почти целый день участвовали в празднике «Безопасный город. Безопасный Дон». И хотя трасса M4 «Дон» считается самой скоростной в России — на многих участках можно развивать до 130 км/ч, мы постоянно останавливались. Не из-за машин.
Плата за проезд
Лишь от Москвы до Воронежа на М4 «Дон» семь пунктов оплаты! Перед каждым приходится снижать скорость, останавливаться и тратить несколько минут на расчеты с операторами — даже без очереди. Оплата зависит от класса автомобиля и того, в какое время суток вы едете. Чтобы кошелек не распух от мелочи, запаситесь мелкими купюрами, либо рассчитывайтесь картой. А самый удобный вариант — транспондер. Он позволяет экономить не только время, но и деньги — до 20%. Проезд каждого Tiggo3 от Москвы до Воронежа обошелся нам в 680 рублей (не считая бензина). На все платные участки с 21 по 1119 км с машины пришлось потратить по 910 рублей (по дневному тарифу). С транспондером можно было бы сэкономить 209 рублей.
В ближайшем будущем на М4 появятся еще несколько пунктов оплаты, их уже строят. Тарифы будут расти. Так что тем, кто часто ездит в этом направлении, да и вообще по платным трассам, транспондер необходим. Сейчас Автодор предлагает интероперабельный (роумниговый) транспондер — для всех платных дорог. Стоит он сегодня чуть больше 1000 рублей.
Дорога сегодня и завтра
Дорога в целом хорошая, но комплексов контроля скорости множество, так что следить за скоростным режимом нужно обязательно. Засады на пути встречаются, но не гаишные, а «коммерческие». Одна из них, в Ростовской области, была организована с явным нарушением правил — «десятка» скрывалась от жары под опорой моста, за ограждением, на котором спокойно лежало «орудие производства».
Кстати, о разделительных барьерах. На этом маршруте я впервые обратил внимание на частокол из вертикальных щитков, развернутых перпендикулярно движению — стоящих над барьером. Полез в интернет выяснять, что такое. Оказалось, противоослепляющие экраны. А что, полезная вещь! Особенно на дорогах с частым перепадом высот. Интересно, что придумали их не на юге страны, а на Урале. А применяют редко.
Дорога сегодня и завтра
Дорога в целом хорошая, но комплексов контроля скорости множество, так что следить за скоростным режимом нужно обязательно. Засады на пути встречаются, но не гаишные, а «коммерческие». Одна из них, в Ростовской области, была организована с явным нарушением правил — «десятка» скрывалась от жары под опорой моста, за ограждением, на котором спокойно лежало «орудие производства».
Кстати, о разделительных барьерах. На этом маршруте я впервые обратил внимание на частокол из вертикальных щитков, развернутых перпендикулярно движению — стоящих над барьером. Полез в интернет выяснять, что такое. Оказалось, противоослепляющие экраны. А что, полезная вещь! Особенно на дорогах с частым перепадом высот. Интересно, что придумали их не на юге страны, а на Урале. А применяют редко.
Еще одно ноу-хау на М4 — внедренные в дорожное полотно датчики, питающиеся от солнечных батарей. Они позволяют определить, какой слой дорожной одежды «виновен» в образовании колеи. Грузовиков на трассе множество в обе стороны. Везут продукты в обе стороны. Осенью — урожай. Этой же дорогой активно пользуются иранские и азербайджанские перевозчики.
Участков с плохим покрытием на М4 немного. Но они есть. Например, 780−790 километры. Грузовики ползут по левому ряду, а легковушки обгоняют справа, лавируя между ямами. И перед самим Ростовом еще один ремонт, грузовики выстраиваются в вереницы. Но стараются ехать быстро, так что скорость почти не падает.
По плану реконструкции М4 «Дон» до конца 2018 года должно быть восстановлены или реконструированы почти 800 км трассы.
Крымскую дорожную сеть ждет еще более масштабная реконструкция. До 2024 года в нормативное состояние должны привести 84% дорог полуострова. На программу выделяют 144 миллиарда рублей. Сейчас в норме только 22% региональных дорог, 20% муниципальных и 18% местных. При этом, по данным председателя госкомитета дорожного хозяйства республики Сергея Карпова, с 2014 года количество автомобилей в Крыму увеличилось на 180 процентов.
Создается впечатление, что на полуострове перерыто буквально все. Ремонт начинается сразу после моста. И не заканчивается. Дорожные строители активно работают и по ночам. Легко поверить, что через 6 лет в Крыму будут отличные дороги.
Главные точки для фотографирования
Если смотреть все достопримечательности на М4 и в небольшом удалении, и недели не хватит. В Богородицке, 239 км от Москвы — дворец Бобринского, сына Григория Орлова и Екатерины Великой. В 280 км — Куликово поле, место воинской славы. За 30 км до Воронежа, в Рамони — замок принцессы Ольденбургской, племянницы Александра II. В 631 км от Москвы — заповедник Дивногорье со скальными храмами. Неподалеку — Костенки, больше 60 стоянок древнего человека. В самом Воронеже — 31 музей, 13 скверов и парков, 24 храма, множество памятников.
Главные точки для фотографирования
Если смотреть все достопримечательности на М4 и в небольшом удалении, и недели не хватит. В Богородицке, 239 км от Москвы — дворец Бобринского, сына Григория Орлова и Екатерины Великой. В 280 км — Куликово поле, место воинской славы. За 30 км до Воронежа, в Рамони — замок принцессы Ольденбургской, племянницы Александра II. В 631 км от Москвы — заповедник Дивногорье со скальными храмами. Неподалеку — Костенки, больше 60 стоянок древнего человека. В самом Воронеже — 31 музей, 13 скверов и парков, 24 храма, множество памятников.
Например, памятник Белому Биму Черное ухо, известному нам по пронзительному фильму Станислава Ростоцкого. Воронежцы знают, что кино снять по повести Гавриила Троепольского, их земляка. Бронзовый Бим сидит на мостовой перед театром кукол «Шут» с 1998 года, все ждет своего Ивана Ивановича.
В другой части города, на улице Лизюкова, в 2003 году поставили памятник котенку из мультика «Котенок с улицы Лизюкова» — тому, который считал, что лучше Воронежа города нет. Около памятника жители и гости города загадывают желания. А еще в Воронеже есть памятник ДНК и парящий камень. И множество других достопримечательностей. И все это — лишь четверть пути.
Не менее (а для кого-то — более) интересны Ростов-на-Дону и Краснодар.
На 932 км, в Каменск-Шахтинском, находится байк-центр, сервисная станция, отель и музей «Легенды СССР». Увидите издалека: стеклянное здание, громадные мотоциклы, старые советские машины, елка из светофоров, наподобие лондонской. В музее — разнообразная советская техника: проигрыватели, приемники, и конечно, автомобили с мотоциклами. Самый ценный экспонат, по мнению смотрительниц, — бронированный ЗИЛ-41 045, якобы обслуживавший супругу первого и последнего советского президента, Раису Максимовну Горбачеву.
В 2012 году в окрестностях города Каменск-Шахтинский, в 150 км от Ростова-на-Дону, на месте пустыря и бывшей стихийной свалки открыли ландшафтный парк «Лога». Сейчас его площадь — 22 Га. Вход свободный, беседки и мангалы бесплатны. А детей больше заинтересуют игровые площадки и разнообразные аттракционы, птичий двор и зоосад. Проект финансирует местный предприниматель и меценат Сергей Кушнаренко.
Под Ростовом, в 2014 году открыли парк «Веселый Дино», где установлено два десятка электромеханических фигур доисторических ящеров. Дети от них в восторге.
Под Темрюком стоит посетить парк «Военная горка», где собрана разнообразная армейская техника СССР. Вход бесплатный. Парк находится на холмах, образованных потухшим грязевым вулканом Гора Миска.
Если вспомнить, что из себя представлял этот маршрут 10−15 лет назад, становится ясно, что на М4 появляются не только новые заправки, кафе, но и достопримечательности.
Сасыка, Эльбузд и Веселая жизнь
А какие названия по пути встречаются: Кукуй, Кончинка, Теребуш, Трудей, Секретаровка, Солнце-Дуброво — и это коллекция только за первый день. За изучением происхождения этих названий можно провести все время. Скажем, самая распространенная версия происхождения названия города Воронеж заключается в следующем: от названия реки — Ворона или Воронеж, а «воронОй» значит «черный». То есть река и город «черных людей», так раньше называли хлебопашцев.
Верхний Мамон. Слово, от которого произошло это название, позаимствовано жившими когда-то на берегах Долна греками из древнееврейского: мамонас означало «имущество, состояние». Мамона — богатство, земные сокровища.
Аглос. Слышится что-то нерусское. На самом деле — всего лишь сокращение от «агролесомелиоративная опытная станция». Ну хоть с городом Дядин все сразу понятно.
В 42 км от Ростова — хутор Ельбузд. Есть ещё Эльбузд, река, левый приток Кагальника. В переводе с убыхско-адыгского — «великий, свирепый».
Веселая жизнь — хутор в Павловском районе. На выезде под знаком с перечеркнутой Веселой жизнью любят фотографироваться местные женихи. Да и проезжие тоже.
Река Бейсуг и речка Бейсужек (в переводе с тюркского — княжеская).
Река Сасыка. И это название от тюркского сасыкъ, что значит «грязный, вонючий».
Хутор Крикуна. Как и многие другие местные названия, это произошло от фамилии или прозвища местного казачьего военачальника — есаула, хорунжего или сотника.
Темрюк. В переводе с тюркского «Темр» (Темер) — «железный». Полный перевод слова «темрюк» — железная стена, крепость.
Тамань. Происхождение этого топонима связывают либо с тюркским — «у подножия горы», либо с черкесским — «болото».
И так далее…
Сасыка, Эльбузд и Веселая жизнь
А какие названия по пути встречаются: Кукуй, Кончинка, Теребуш, Трудей, Секретаровка, Солнце-Дуброво — и это коллекция только за первый день. За изучением происхождения этих названий можно провести все время. Скажем, самая распространенная версия происхождения названия города Воронеж заключается в следующем: от названия реки — Ворона или Воронеж, а «воронОй» значит «черный». То есть река и город «черных людей», так раньше называли хлебопашцев.
Верхний Мамон. Слово, от которого произошло это название, позаимствовано жившими когда-то на берегах Долна греками из древнееврейского: мамонас означало «имущество, состояние». Мамона — богатство, земные сокровища.
Аглос. Слышится что-то нерусское. На самом деле — всего лишь сокращение от «агролесомелиоративная опытная станция». Ну хоть с городом Дядин все сразу понятно.
В 42 км от Ростова — хутор Ельбузд. Есть ещё Эльбузд, река, левый приток Кагальника. В переводе с убыхско-адыгского — «великий, свирепый».
Веселая жизнь — хутор в Павловском районе. На выезде под знаком с перечеркнутой Веселой жизнью любят фотографироваться местные женихи. Да и проезжие тоже.
Река Бейсуг и речка Бейсужек (в переводе с тюркского — княжеская).
Река Сасыка. И это название от тюркского сасыкъ, что значит «грязный, вонючий».
Хутор Крикуна. Как и многие другие местные названия, это произошло от фамилии или прозвища местного казачьего военачальника — есаула, хорунжего или сотника.
Темрюк. В переводе с тюркского «Темр» (Темер) — «железный». Полный перевод слова «темрюк» — железная стена, крепость.
Тамань. Происхождение этого топонима связывают либо с тюркским — «у подножия горы», либо с черкесским — «болото».
И так далее…
Машины норм?
Не подкачали. Версия с вариатором расходовала в среднем 8,9 литр на 100 километров, с механикой -чуть больше 8 литров. Производитель заявляет 8,2 и 7,3 литра соответственно. Правда, вместо 92-го, допускаемого производителям, мы заливали в баки 95-й, чтобы машинам было полегче на «тягунах», долгих подъемах, которых полно на этих маршрутах. В каждом из кроссоверов было по три человека, сумки и чемоданы, журналы, съемочное оборудование, еще какие-то вещи. В общем, выкладка. Несмотря на экономичность наших кроссоверов, заправляться приходится каждый день, а то и по два раза, утром и вечером: емкость бака Tiggo3 — 55 литров. Но и здесь можно найти свои плюсы. На бонусной карточке копятся баллы. Заправку можно совместить с посещением туалета или даже перекусом. Да и просто размять ноги…
Машины норм? Не подкачали. Версия с вариатором расходовала в среднем 8,9 литр на 100 километров, с механикой -чуть больше 8 литров. Производитель заявляет 8,2 и 7,3 литра соответственно. Правда, вместо 92-го, допускаемого производителям, мы заливали в баки 95-й, чтобы машинам было полегче на «тягунах», долгих подъемах, которых полно на этих маршрутах. В каждом из кроссоверов было по три человека, сумки и чемоданы, журналы, съемочное оборудование, еще какие-то вещи. В общем, выкладка. Несмотря на экономичность наших кроссоверов, заправляться приходится каждый день, а то и по два раза, утром и вечером: емкость бака Tiggo3 — 55 литров. Но и здесь можно найти свои плюсы. На бонусной карточке копятся баллы. Заправку можно совместить с посещением туалета или даже перекусом. Да и просто размять ноги…
Жаль, в Крыму нет привычных АЗС, только свои. Кроме того, приготовьтесь к тому, что у вас попросят наличные вместо банковской карты (им на полуострове не доверяют), а стоимость бензина как минимум окажется на рубль-два выше, чем на «континенте». Это не удивительно, так как топливо приходится транспортировать из России (так крымчане говорят по старинке).
В Краснодаре посетили местный Чери Центр, приурочив проверку к очередному ТО. Из незапланированного потребовалась только замена свечей на машине с вариатором. Видимо, до нашего пробега машину заправляли где попало. Позже на машине с «механикой» выкрутился колесный болт. Больше проблем не было.
Отдельной похвалы заслуживают измененный при последнем рестайлинге интерьер (удобно, насколько это возможно в такой машине) и мультимедийный комплекс Cloudrive 2.0, который можно скоммутировать с телефоном и пользоваться всеми функциями смартфона на большом дисплее.
В целом о Tiggo3 можно сказать, что в своем классе и ценовой категории это неплохой вариант. И вполне подходит для дальних путешествий. Хотя я бы поставил на автомобиль атермальные стекла (южное солнце жарит с одной стороны), нанес на ветровое стекло шелкографию, чтобы не щуриться на закате, либо увеличил противосолнечные козырьки.
А еще, конечно, Chery Tiggo3 не помешали бы более мощный двигатель (нынешние 126 сил — нижняя граница разумного предела) и полный привод. Путешествовать было бы еще веселее. Но и дороже
Крымские особенности
Крымский мост — словно телепорт по сравнению с паромной переправой через Керченский пролив. Никаких пробок. Просто выезжаешь из Тамани и едешь по широкой ровной дороге через море. Каких-то 20 минут — и ты уже на полуострове. Разрешенная скорость — 90 км/ч. Проезд абсолютно бесплатный — хотя после платных участков М4 ждешь, что здесь придется оставить хотя бы сотню.
А вот после моста начинается сплошной ремонт. Да и вообще в Крыму многое строится и перестраивается. И даже после завершения туристического сезона на полуострове полно народу. В Севастополе стали нормой продолжительные пробки. Ясно, что город плохо приспособлен к такому наплыву автотранспорта. Пробки усугубляет и масштабный ремонт дорог. А вместе с новым асфальтом приходят камеры фиксации нарушений: из 400 крымских камер 137 установлены в Севастополе.
Цены выросли непропорционально зарплатам, жилье стало вдвое, а то и втрое дороже, стоимость продуктов выше, чем в Москве. Помогает, что у многих есть загородные дома, или родственники «на земле» — выручают. А еще крымчане критикуют российскую систему образования. Украинская, по старым стандартам, была лучше, продуманнее.
Но в целом жить в Крыму сейчас очень интересно. И приезжать в гости неплохо. Путь довольно простой: по М4 «Дон» строго на юг.
Крымские особенности Крымский мост — словно телепорт по сравнению с паромной переправой через Керченский пролив. Никаких пробок. Просто выезжаешь из Тамани и едешь по широкой ровной дороге через море. Каких-то 20 минут — и ты уже на полуострове. Разрешенная скорость — 90 км/ч. Проезд абсолютно бесплатный — хотя после платных участков М4 ждешь, что здесь придется оставить хотя бы сотню.
А вот после моста начинается сплошной ремонт. Да и вообще в Крыму многое строится и перестраивается. И даже после завершения туристического сезона на полуострове полно народу. В Севастополе стали нормой продолжительные пробки. Ясно, что город плохо приспособлен к такому наплыву автотранспорта. Пробки усугубляет и масштабный ремонт дорог. А вместе с новым асфальтом приходят камеры фиксации нарушений: из 400 крымских камер 137 установлены в Севастополе.
Цены выросли непропорционально зарплатам, жилье стало вдвое, а то и втрое дороже, стоимость продуктов выше, чем в Москве. Помогает, что у многих есть загородные дома, или родственники «на земле» — выручают. А еще крымчане критикуют российскую систему образования. Украинская, по старым стандартам, была лучше, продуманнее.
Но в целом жить в Крыму сейчас очень интересно. И приезжать в гости неплохо. Путь довольно простой: по М4 «Дон» строго на юг.