Японская школа
Chery Tiggo выпускается с 2005 года. Не секрет, что его делали с оглядкой на популярные кроссоверы сразу нескольких японских марок. Но это нельзя назвать копированием. Скорее — использованием ценного опыта коллег. Получилось неплохо: за первые 10 лет Сhery продала более миллиона Tiggo в 80 странах и регионах мира.

Изначально Chery Tiggo оснащали атомосферными 2.0 и 2.4 и 5-ступенчатой механикой. В 2009 году начали ставить двигатели 1.6 и 1.8 и 4-ступенчатую автоматическую трансмиссию.
Через четыре года после премьеры модели последовал первый рестайлинг — пока еще довольно скромный. В 2012-м состоялось еще одно обновление. Автомобиль стал заметно современнее на вид и снаружи, и внутри. В то же время Tiggo оснастили вариативной трансмиссией собственной разработки — впервые для массового китайского кроссовера. А китайские копии японских двигатей заменил 1,6-литровый бензиновый атмосферник Acteco SQRE4G16, разработанный совместно с австрийской фирмой AVL. На эту разработку был оформлен 41 патент, новый двигатель возглавил десятку лучших китайских моторов. А в августе этого года российское представительство Chery объявило, что двигатель способен работать без капремонта миллион километров. Интересно, кто-нибудь когда-нибудь сможет столько накатать?
КРЫМСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
На полуострове – свои сети АЗС.

Бензин дороже, чем на «большой земле» на 2 рубля за литр.

В Крыму один оператор связи, предоставляющий роуминг. Качество связи невысокое.

К пластиковым картам крымчане относятся скептически, проще платить наличными.

Идет интенсивная реконструкция дорог. Она будет длиться до 2024 года. А пока крымчанам и гостям полуострова придется мириться с пробками.

Тем, кто будет ехать по М4, рекомендуем приобрести транспондер: экономит и время, и деньги — до 20%.
В 2014 году автомобиль пережил очередной рестайлинг, автором которого стал известный канадский дизайнер Джеймс Хоуп. Он сделал автомобиль еще более европейским на вид и буквально преобразил интерьер, использовав в качестве стилеобразующего элемента большой дисплей мультимедийного комплекса Cloudrive 2.0. Во время рестайлинга Chery Tiggo 3 получил 183 новых детали и узла, многофункциональное рулевое колесо, круиз-контроль, ESP, ассистент торможения и подсветку поворотов — всё в стандартной комплектации. На двух таких автомобилях, различающихся только коробками передач, мы и отправились в путешествие.
СЧИТАЕТСЯ, ЧТО...
Китайские автомобили делаются из самых дешевых материалов и плохо собраны.
Ни знаменитого химического запаха в салоне, ни неровных панелей, ни кривых зазоров — ничего подобного в Tiggo 3 нет. Да, панель не обита кожей, но у европейских кроссоверов ценой до миллиона рублей материалы такие же. Металл от легкого нажатия не проминается, на жесть не похож.
«Китайцы» быстро гниют.
Не вызывает вопросов и качество лакокрасочного покрытия. Машины нашего пробега уже не совсем новые, однако «рыжиков» на них не найти. Гарантия на ЛКП — 2 года или 60 000 км пробега. Толщина лакокрасочного покрытия соответствует европейским стандартам. Днище автомобиля обработано антигравием. Хотя перед эксплуатацией в «соленых» регионах стоит дополнительно обработать антикором скрытые полости. Собственно, это универсальная рекомендация любому автовладельцу.

Интерьер Сhery Tiggo 3, созданный командой Хоупа, выглядит современно. Находиться в нем приятно. В центре внимания — 8-дюймовый дисплей мультимедийной системы Cloudrive.
Tiggo прожорливы.
Средний расход топлива у автомобиля с механической коробкой от Москвы до Севастополя составил 8,1 л на 100 км пути, у автомобиля с вариатором — 8,9 л. В каждом было по трое, а то и четверо ездоков, багажники загружены чемоданами, журналами и прочим добром, и мы не стремились экономить. Конечно, это больше 7,3 л и 8,2 л на 100 км, записанных в паспортных данных, однако назвать эти машины прожорливыми никак нельзя.
Миф возник из-за небольшого топливного бака Tiggo. Его емкость всего 55 литров, на заправки приходится заезжать довольно часто. Впрочем, у большинства компакт-кроссоверов бак такой же небольшой.
И конечно, первые двигатели Tiggo и правда были менее экономичными.

Средний расход топлива на автомобиле с механической коробкой передач составил 8,1 литра на 100 км пути. Неплохо!
Эти автомобили шумные и тряские.
Шумоизоляция позволяет спокойно, не повышая голоса, разговаривать с задними пассажирами на скорости за 100 км/ч.
На заднем сиденье при езде по неровной дороге действительно потряхивает, однако это характерно для всех компактных кроссоверов. Подвеску Tiggo 3 создавали специалисты фирмы Lotus. Задачей у них было не только улучшить управляемость, но и сделать подвеску максимально энергоемкой. Пробить ее удалось лишь однажды — на ямище глубиной в треть колеса, когда водитель на что-то отвлекся.
При этом даже на ремонтируемых участках заснуть пассажирам ничто не помешает — доказано экипажами обеих машин.
У Chery Tiggo неэффективная система отопления и кондиционирования.
Климат-контроль работал нормально, хотя и водитель, и пассажиры коллективно решали, какую температуру устанавливать и как направлять воздушные потоки: разделения на зоны в этой машине нет.
CHERYДА ПОДАРКОВ
1 ноября стартовала акция CHERYДА ПОДАРКОВ, позволяющая владельцам Chery Tiggo выпуска до 1 января 2016 года провести техобслуживание и ремонт автомобиля со скидкой 2000 рублей. Для этого общая сумма в заказ-наряде должна быть не меньше 6000 рублей.

Информация и развлечения

Мультимедийная система Cloudrive 2.0 входит почти во все комплектации Tiggo 3, кроме Comfort. Нетрудно понять, что именно этот комплекс был в центре внимания инженеров и дизайнеров при последнем обновлении, вокруг него всё и строилось. И он привлекает внимание ездоков — особенно в дальней дороге — благодаря своей многофункци-ональности.

Комплекс позволяет подключить по Bluetooth смартфон
и отвечать на звонки, не снимая рук с руля. В системе есть функция не только кнопочного, но и голосового управления.

С Cloudrive можно пользоваться любой навигационной программой, установленной в смартфоне, и следить за дорожной ситуацией. Благодаря возможности выхода в Интернет можно получать последние новости, погодные сводки, бронировать номера в отелях, заказывать билеты, отвечать на письма и многое другое.

Пассажиры могут даже смотреть видеоролики или целые фильмы. Главное — найти кино, которое не заинтересует водителя. Пусть следит за дорогой!
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ТЕКСТА
Во время пробега мы посетили дилерский центр Chery в Краснодаре, провели ТО. Неисправностей не обнаружили. По возвращении в Москву – та же история.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ТЕКСТА
Во время пробега мы посетили дилерский центр Chery в Краснодаре, провели ТО. Неисправностей не обнаружили. По возвращении в Москву – та же история.