Tiggo прожорливы.

Средний расход топлива у автомобиля с механической коробкой от Москвы до Севастополя составил 8,1 л на 100 км пути, у автомобиля с вариатором — 8,9 л. В каждом было по трое, а то и четверо ездоков, багажники загружены чемоданами, журналами и прочим добром, и мы не стремились экономить. Конечно, это больше 7,3 л и 8,2 л на 100 км, записанных в паспортных данных, однако назвать эти машины прожорливыми никак нельзя.

Миф возник из-за небольшого топливного бака Tiggo. Его емкость всего 55 литров, на заправки приходится заезжать довольно часто. Впрочем, у большинства компакт-кроссоверов бак такой же небольшой.

И конечно, первые двигатели Tiggo и правда были менее экономичными.

