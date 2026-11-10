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Международное движение автомобилей по территории РФ — что это?

Глава ГАИ перечислил признаки автомобиля, находящегося в международном движении

 Вопрос от читателя «За рулем»:

– Какие условия должны выполняться, чтобы машина считалась находящейся в международном движении?

Скоробейников В., Московская область

Новые ответы ГИБДД -

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Опираясь на положения статьи 1 Конвенции о дорожном движении 1968 года, транспортное средство считается находящимся в международном движении по территории РФ при соблюдении одновременно следующих условий:

  • оно принадлежит физическому или юридическому лицу, имеющему обычное местожительство вне пределов РФ
  • \не зарегистрировано в РФ
  • \временно ввезено в РФ

Состав транспортных средств считается находящимся в международном движении, если по крайней мере одно из транспортных средств состава удовлетворяет перечисленным условиям.

  • О том, можно ли ездить по России с иностранными правами, рассказано тут.

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