Международное движение автомобилей по территории РФ — что это?

Глава ГАИ перечислил признаки автомобиля, находящегося в международном движении

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Какие условия должны выполняться, чтобы машина считалась находящейся в международном движении?

Скоробейников В., Московская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Опираясь на положения статьи 1 Конвенции о дорожном движении 1968 года, транспортное средство считается находящимся в международном движении по территории РФ при соблюдении одновременно следующих условий:

оно принадлежит физическому или юридическому лицу, имеющему обычное местожительство вне пределов РФ

\не зарегистрировано в РФ

\временно ввезено в РФ

Состав транспортных средств считается находящимся в международном движении, если по крайней мере одно из транспортных средств состава удовлетворяет перечисленным условиям.

О том, можно ли ездить по России с иностранными правами, рассказано тут.