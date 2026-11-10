Международное движение автомобилей по территории РФ — что это?
Глава ГАИ перечислил признаки автомобиля, находящегося в международном движении
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Какие условия должны выполняться, чтобы машина считалась находящейся в международном движении?
Скоробейников В., Московская область
На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
– Опираясь на положения статьи 1 Конвенции о дорожном движении 1968 года, транспортное средство считается находящимся в международном движении по территории РФ при соблюдении одновременно следующих условий:
- оно принадлежит физическому или юридическому лицу, имеющему обычное местожительство вне пределов РФ
- \не зарегистрировано в РФ
- \временно ввезено в РФ
Состав транспортных средств считается находящимся в международном движении, если по крайней мере одно из транспортных средств состава удовлетворяет перечисленным условиям.
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