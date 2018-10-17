С АЗС ВР исчезнет обычный бензин

Вчера в Москве сеть заправочных станций ВР провела презентацию своей новой линейки топлива. Как выяснилось, былая номенклатура обычных бензинов и дизеля канет в Лету — вместо нее на АЗС появится топливо с приставкой Active. ЗР разобрался, что она означает.

Презентацию нового топлива провели на высоком уровне: в Московском планетарии. Звезды, планеты и новое словечко «Active». Бензины и дизтопливо ВР, в название которых оно входит, должны, по заявлениям производителя, еще эффективнее сражаться с отложениями на клапанах, форсунках и т.п. И, как водится, позволять проезжать на одной заправке лишние километры. Конкретно — до 56 км на дизельных машинах и до 26 км на бензиновых.

Впрочем, пора отделять мух от котлет. В былые времена ваш покорный слуга устраивал базар на всех подобных презентациях различных компаний, когда производители моющего топлива как бы невзначай начинали сравнивать между собой бензины с разными октановыми числами. При этом они объясняли простофилям-блогерам, что 98-й моющий лучше 95-го обычного, который почему-то вызывает детонацию и приводит к капремонту мотора. А вот сопоставить между собой два бензина с одинаковыми октанами у них почему-то руки не доходили.

Понятно, что именно этот вопрос я задал и на этой презентации. Однако же на сей раз дискуссии не получилось: бипишники спокойно признали, что упомянутые цифры носят более чем приблизительный характер и что при сопоставлении бензинов с одинаковыми октановыми числами выигрыш в пробеге на одном баке может исчисляться от силы десятком-другим километров. В реальности же выигрыш от использования топлива Active определяется именно его моющими свойствами, за счет которых грязному мотору можно вернуть прыть чистого. Поэтому никаких чудес, в общем-то, здесь не кроется. А на вопрос из зала о том, насколько легче станет дышать с новым топливом, представители ВР вежливо ответили, что чистота выхлопа определяется экологическим классом автомобиля и его техническим состоянием. А топливо у нас и так пятого класса, все остальное — вне закона.

Игорь Чечкенев, заместитель директора департамента Роснефть, отметил: все виды топлива Active — чистые «россияне», произведенные на наших НПЗ. А вот присадки-добавки — импортные. Что, впрочем, было ожидаемо...

Не совсем приятная для потребителей новость звучит так: «обычного» бензина (безо всяких Ultimate и Active) на ВР отныне не будет. Если очень хочется именно такого горючего — поезжайте, скажем, на братские заправки «Роснефть». А вот на станциях с логотипом ВР («Роснефть» владеет и управляет розничной сетью BP в России) отныне абсолютно все топлива будут моющими. Что касается цены — а этот вопрос задавали несколько раз, то четкого ответа, конечно же, не прозвучало. Смысл такой: цена определяется ситуацией на финансовом рынке.

Кстати, на ВР теперь появился бензин с октановым числом 100. Но лично я пока буду продолжать ездить на привычном 95-м…

Между тем вчера же Минфин обнадежил россиян заявлением о том, что в следующем году роста цен не ожидается. Мы, правда, этому не поверили...

Ранее ЗР провел опрос среди посетителей сайта www.zr.ru и выяснил, каким топливом пользуются российские автолюбители.





Фото: BP