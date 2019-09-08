Компания Hymer сделала концепт на базе Спринтера. Такими «нормальные» автодома будут в 2025 году.

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Немецкая фирма Hymer, которая производит одни из лучших автодомов, удивила концептом автомобиля для путешествий и приключений VisionVenture, построенным на базе Mercedes-Benz Sprinter.

Концепт круто устроен и способен удивить опытных автопутешественников. Ставший основой автодома Sprinter имеет турбодизельный двигатель и систему полного привода. Hymer совместно с компанией BASF нашли интересные решения тех проблем, с которыми туристы часто сталкиваются в дороге.

Например, кузов покрыт отражающей инфракрасное излучение краской. Благодаря этому внутри автодома прохладно даже в жаркий полдень, словно его стены сделаны из хорошего кирпича.

Первый этаж VisionVenture больше похож на роскошную квартиру, чем на салон автофургона. Кровати здесь нет. Hymer установил тут полностью оборудованную кухню с многочисленными шкафами, стеллажами, к которым можно прикрепить растения в горшках, а также отвел место под гостиную с панорамным видом через откидывающиеся задние двери.

Двухместная кровать находится прямо под крышей, которая при помощи пневматики приподнимается, как у фургонов Volkswagen. Растягивающиеся при этом стенки сделаны из хорошо сохраняющего тепло и не проводящего звуки материала. На фотографиях вы найдете множество интересных нюансов, которые не грех использовать в интерьерах и обычных домов.

Компания Hymer пока не сообщает, поступит ли VisionVenture в производство, но намекает, что концепт демонстрирует многое из того, что появится в автодомах Hymer до 2025 года.

На базе КАМАЗа можно построить еще более просторный автодом — не двух, а четырехкомнатный. И вдобавок оснастить его пивным краном.

Фото: Hymer