Вот это авария: торможу под кроссовер! — журнал За рулем

Вот это авария: торможу под кроссовер!

Каршеринговый кроссовер пропустил таранящий его Kia под днищем, а то бы расплющило!

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Сегодня в Санкт-Петербурге произошло необычное ДТП, немало повеселившее очевидцев. Обычная авария, когда одна машина врезается в зад другой из-за невнимательности водителя или несоблюдения им дистанции, в этот раз привела не к разбитым передней и задней частям автомобилей, а к «бутерброду».

На внутреннем кольце перед Большим Обуховским мостом автомобиль Kia Rio поднырнул под задний бампер каршерингового кроссовера Renault Kaptur, который уперся в бампер стоящего впереди Nissan Qashqai. Произошло это прямо перед камерой фиксации нарушений ПДД. В ДТП никто не пострадал.


Главным вопросом у очевидцев стал «как?». Судя по всему, из-за резкого торможения задняя часть Kaptur приподнялась над землей, а под нее втиснулся прижатый к земле из-за того же торможения нос Kia.


Чем было вызвано столь резкое торможение — пока неизвестно, но эта авария прекрасно и с юмором демонстрирует, чем чревато несоблюдение дистанции.

Фото: vk.com

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