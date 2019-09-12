Вот это авария: торможу под кроссовер!

Каршеринговый кроссовер пропустил таранящий его Kia под днищем, а то бы расплющило!

Сегодня в Санкт-Петербурге произошло необычное ДТП, немало повеселившее очевидцев. Обычная авария, когда одна машина врезается в зад другой из-за невнимательности водителя или несоблюдения им дистанции, в этот раз привела не к разбитым передней и задней частям автомобилей, а к «бутерброду».

На внутреннем кольце перед Большим Обуховским мостом автомобиль Kia Rio поднырнул под задний бампер каршерингового кроссовера Renault Kaptur, который уперся в бампер стоящего впереди Nissan Qashqai. Произошло это прямо перед камерой фиксации нарушений ПДД. В ДТП никто не пострадал.

Главным вопросом у очевидцев стал «как?». Судя по всему, из-за резкого торможения задняя часть Kaptur приподнялась над землей, а под нее втиснулся прижатый к земле из-за того же торможения нос Kia.

Чем было вызвано столь резкое торможение — пока неизвестно, но эта авария прекрасно и с юмором демонстрирует, чем чревато несоблюдение дистанции.

«Хотели как лучше, а получилось как всегда» — у нас не всегда получается задуманное: программист хотел «нулем» обмануть систему, но в ответ она свалила на беднягу проступки всех неопознанных водителей.

Фото: vk.com