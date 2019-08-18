Думая, что автомобилю с номером «NULL» система не сможет выписывать штрафы, хакер перехитрил сам себя.

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Американский программист решил обмануть систему, зарегистрировав номерной знак для своего автомобиля с буквами «NULL», который должен был защитить его от штрафов. На языке программирования это обозначает отсутствие значения, недействительность или неопределенность. Следовательно, решил IT-специалист, система, не имея значения, не сможет выписывать ему штрафы за нарушения ПДД. Но все вышло с точностью до наоборот.

С идентификацией автомобиля проблем не возникло. Система его определила и стала присылать все штрафные квитанции, выписанные на неопределенные программой номера, пишет издание Wired. Постановления буквально обрушились на бедного программиста — ежедневно он извлекал из почтового ящика десятки штрафных квитанций, судя по которым он был одновременно во многих местах, колеся по всему штату Калифорния. То его якобы оштрафовали за парковку в Пасадене, то он не там встал в Лос-Анджелесе, то скорость превысил в Малибу. Суммы штрафов доходили до 80 долларов (5,3 тыс. рублей). Подтянулись даже старые постановления, датированные годами, когда у программиста еще не было злополучного номерного знака.

А началось все с первой оплаченной квитанции, которая действительно была выписана на его автомобиль из-за отсутствия специальной наклейки на номерном знаке, которая свидетельствует, что он зарегистрирован в системе (ее кто-то украл). Оплатив первый счет, программист распахнул врата штрафного ада, приняв на себя все «висяки»: система приписала все «NULL» к его автомобилю и ошибочно заполненные дорожными инспекторами квитанции стали адресоваться молодому человеку.

Обращение в Автотранспортную инспекцию снизило долг «хакера» на 6000 долларов, но квитанции продолжали приходить. Вдобавок из-за неоплаченных долгов молодому человеку не продлили регистрацию автомобиля.

В итоге дело все-таки уладилось, а долг сократился до 140 долларов, которые ломщику системы так и пришлось заплатить за кого-то, чтобы продлить регистрацию автомобиля. Но избавляться от номерного знака программист пока не намерен, так как это может еще больше запутать ситуацию. Для начала, заявляет он, нужно устранить баг в системе.

Подобные ошибки совершают не только программисты. Например, мексиканский наркокартель, отправляя товар в США и Канаду, ошибся дилерами и прислал наркотики дилерам Ford.

Фото: techbro.news