Volvo показала цифровую «приборку» электромобиля. Лаконичная — журнал За рулем

Volvo показала цифровую «приборку» электромобиля. Лаконичная

Это не статичная картинка, а целое видео, опубликованное на YouTube.

Компания Volvo показала тизер цифровой приборной панели своего первого серийного электромобиля. Переходы между различными экранами выглядят плавными, а графика — четкой и легко читаемой. Пользователям новая приборка показалась лаконичной, но и слегка простоватой.

Экологически чистый кроссовер был впервые представлен в 2016 году, и теперь он готов к выпуску, причем дизайн автомобиля выполнен в стилистике традиционного XC40, хотя и с «электромобильными» акцентами.

Основанный на компактной модульной архитектуре CMA, полностью электрический XC40 будет таким же вместительным внутри, как и его собрат, работающий на бензине или дизельном топливе.

Видео: YouTube

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