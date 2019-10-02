Volvo показала цифровую «приборку» электромобиля. Лаконичная

Вот так водители убивают двигатель — 5 примеров Причиной отказа мотора может служить не только его ненадежность, но и человеческий фактор. Как недорого и без воды (!) вымыть машину — эксперимент «За рулем» Кто-то ездит на мойку как на работу, а кто-то вспоминает об этом раз в полгода. Но каждый рано или поздно сталкивается с необходимостью привести машину в надлежащий вид. Один из способов — сухая мойка. «За рулем» проверил, эффективна ли она. Почему хотят запретить BlaBlaCar и ТуТу.ру — кому это выгодно? Попутчиков автомобилисты брали всегда, подсаживая голосующих на обочинах. Развитие интернета подарило возможность соединить водителя и попутчика заранее, так что они могут стартовать вместе из условленного места на оговоренных условиях. Но карпулинг* не понравился прежним «владельцам» рынка.