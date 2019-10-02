У нового Volvo XC40 багажник будет впереди?

Компания Volvo опубликовала тизерные фото XC40, на которых багажник расположен в передней части кроссовера.

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Через две недели состоится мировая премьера электрического Volvo XC40, тизерные изображения которого были опубликованы сегодня. Этот кроссовер станет первым электромобилем компании. Впервые автомобиль был представлен в виде концепта 40.1 в 2016 году. Теперь он готов к производству и будет во многом похож на XC40.

Если у автомобиля нет двигателя внутреннего сгорания, то ему не нужна и большая решетка радиатора для его охлаждения. Поэтому вместо нее установлена элегантная панель. Это решение смотрится элегантнее, чем монолитные поверхности у других электромобилей.

Отсутствие громоздкого двигателя позволило использовать подкапотное пространство в качестве еще одного багажника, за содержимым которого очень удобно присматривать — крышка багажника всегда перед носом. Объем этого багажного отсека невелик — всего 30 литров, но он прекрасно подойдет для небольших, но хрупких вещей.

В компании заявляют, что XC40 Electric станет одним из самых безопасных автомобилей благодаря новой системе помощи водителю (ADAS). Кроме того, он получит двухцветную окраску кузова и огромные колеса диаметром 19 и 20 дюймов.

Будучи построенным на компактной модульной платформе CMA, электромобиль будет таким же вместительным, как и его собратья с двигателями внутреннего сгорания — его аккумуляторные батареи размещены под полом, что экономит место и снижает центр тяжести.

Более подробную информацию о первом электромобиле Volvo мы получим 16 октября, когда состоится мировая премьера XC40 Electric.

Volvo работает не только над электромобилями, но и над беспилотными технологиями.

Фото: Volvo