Volvo Cars и Uber сделали общий беспилотник

Сотрудничать автомобильная компания и сервис заказа такси начали еще в 2016 году и с тех пор разработали несколько прототипов беспилотников. Но внедорожник Volvo XC90, оснащенный программным обеспечением от Uber, стал первым серийным автомобилем, который может передвигаться автономно.
Беспилотник построен на базовой версии автомобиля и оснащен несколькими вспомогательными системами для рулевого управления и торможения, а также резервной аккумуляторной батареей. Если одна из основных систем вдруг не сработает, вспомогательные системы немедленно среагируют и остановят машину.
Кроме того, беспилотник оснащен набором сенсоров, которые помогают системе автономного вождения Uber безопасно передвигаться в городских условиях.
Volvo также планирует с начала 2020-х годов и самостоятельно выпускать автомобили, оснащенные автономными технологиями. Таким станет следующее поколение автомобилей Volvo на платформе SPA2: в машинах предусмотрена возможность полностью автономной езды в четко обозначенных местах вроде шоссе и кольцевых автотрасс.
- Шины на полигоне теперь также можно тестировать с помощью беспилотников.
- Соглашение о совместном создании программно-аппаратного комплекса для беспилотников подписали Яндекс и Hyundai.
Фото: Volvo
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