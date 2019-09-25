Седан Volvo S60 доехал до России

В России стартовали продажи премиального спортседана. Автомобиль доступен как с передним, так и с полным приводом и с двумя бензиновыми моторами — 190 или 249 л.с.

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Принимать заказы на Volvo S60 в России начали еще в конце мая. На сегодняшний день предзаказы составляют почти 30% от общей квоты для российского рынка на этот год.

Покупателям доступны две комплектации автомобиля: Inscription и R-Design. Полный список оборудования можно найти в конфигураторе на официальном сайте Volvo Car Russia.

Система безопасности City Safety уже входит в базовую комплектацию S60, и это одна из немногих моделей в сегменте среднеразмерных седанов, где подобный функционал предлагается уже в «базе». Кроме того, автомобиль оснащен системой предотвращения съезда с дороги, системой предотвращения выезда на полосу встречного движения и адаптивным круиз-контролем. За доплату можно заказать еще и систему предупреждения о движущихся в поперечном направлении транспортных средствах.

Во всех S60 предустановлены информационно-развлекательная система Sensus с 9-дюймовым вертикальным сенсорным дисплеем и возможностью голосового управления, встроенный Wi-Fi-роутер, а также система Volvo on Call, которая позволяет дистанционно управлять функциями автомобиля через мобильное приложение.

Седан S60 — первый Volvo американской сборки, его выпускают на новом заводе Volvo Cars в Южной Каролине.

Комплектации и цены Volvo S60

Версия Привод Двигатель Мощность, л.с. Стоимость, руб. S60 T4 Momentum* Передний Бензиновый 190 2 350 000 S60 T4 Inscription Передний Бензиновый 190 2 724 000 S60 T4 R-Design Передний Бензиновый 190 2 750 000 S60 T5 AWD Momentum* Полный Бензиновый 249 2 770 000 S60 T5 AWD Inscription Полный Бензиновый 249 3 144 000 S60 T5 AWD R-Design Полный Бензиновый 249 3 170 000

* Комплектация Momentum появится на российском рынке в начале 2020 года.

Знаете ли вы, что Volvo Cars в Европе, на Ближнем Востоке и Африке предоставляет шестимесячный оплачиваемый декретный отпуск для своих сотрудников с сохранением 80% заработка? И касается это не только матерей, но и отцов, так что семье возможен выбор — кто будет зарабатывать деньги, а кто ухаживать за ребенком.



Фото: Volvo