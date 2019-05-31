В Volvo мамам и папам дадут шестимесячный отпуск

Так, Volvo Cars в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), включающем Россию, решила предоставить шестимесячный оплачиваемый декретный отпуск для своих сотрудников с сохранением 80% заработка. Ну и, согласно европейской гендерной толерантности, новые положения касаются отпусков как для матерей, так и для отцов. Новая политика автогиганта становится частью общей стратегии Volvo Cars и призвана показать компанию как ответственного работодателя, а заодно привлечь и удержать в штате квалифицированные кадры.
Обновленный порядок предоставления декретного отпуска в Volvo Cars выделяется на фоне большинства национальных практик в этой области. Да и в автомобильной индустрии такие условия для работников будут предоставлены впервые.
Вообще, шведы известны своей щедростью в вопросе отпусков по уходу за ребенком, что в последнее время обеспечивает и родителей, и детей ощутимыми преимуществами и выгодами.
Новый порядок предоставления декретных отпусков для сотрудников в регионе EMEA пока экспериментальный проект, в перспективе такое же решение может быть внедрено для сотрудников Volvo Cars численностью 43 тысячи человек по всему миру.
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Фото: Volvo
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