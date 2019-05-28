Новый Volvo S60: известны российские цены

В России открыт прием заказов на спортседан премиум-класса Volvo S60. Автомобиль будет представлен на нашем рынке как с передним, так и с полным приводом, и двумя бензиновыми моторами — 190 или 249 л.с. Любопытно, что от дизельных двигателей в компании принципиально отказались как от «грязных», упор в перспективе будет сделан на более экологичные гибридные версии, сочетающие бензиновый двигатель с электромотором.
Уже в базовую комплектацию седана S60 входит система безопасности City Safety, способная распознавать автомобили, пешеходов, велосипедистов и крупных животных на дороге и в случае опасности запускать автоматическое торможение.
В новом S60 существенно доработана технология помощника водителя на поворотах (Pilot Assist). Автомобиль оснащен и другими функциями безопасности: предотвращения съезда с дороги, выезда на полосу встречного движения и т.д. За доплату можно установить систему предупреждения о движущихся в поперечном направлении транспортных средствах, которая также в случае опасности запускает функцию автоторможения.
Поставки первых S60 российским дилерам Volvo запланированы на сентябрь 2019 года, «младшие» версии (Momentum) появятся лишь в начале 2020 года. Это первый Volvo, который собирают на новом заводе компании в Южной Каролине (США). При заказе производства автомобиля в подарок клиенту дадут комплект зимних колес и предоставят год их бесплатного хранения.
По результатам краш-тестов EuroNCAP в 2018 году Volvo S60 получил максимальные 5 звезд.
Цены и комплектации (без учета скидок):
|
Версия
|
Привод
|
Двигатель
|
Мощность, л.с.
|
Стоимость, руб.
|
S60 T4 Momentum
|
Передний
|
Бензиновый
|
190
|
2 350 000
|
S60 T4 Inscription
|
Передний
|
Бензиновый
|
190
|
2 724 000
|
S60 T4 R-Design
|
Передний
|
Бензиновый
|
190
|
2 750 000
|
S60 T5 AWD Momentum
|
Полный
|
Бензиновый
|
249
|
2 770 000
|
S60 T5 AWD Inscription
|
Полный
|
Бензиновый
|
249
|
3 144 000
|
S60 T5 AWD R-Design
|
Полный
|
Бензиновый
|
249
|
3 170 000
Фото: Volvo
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