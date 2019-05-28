Новый Volvo S60: известны российские цены

За новый спортивный седан премиум-класса попросят от 2 350 000 до 3 170 000 рублей. На российском рынке будет доступно шесть комплектаций автомобиля.

В России открыт прием заказов на спортседан премиум-класса Volvo S60. Автомобиль будет представлен на нашем рынке как с передним, так и с полным приводом, и двумя бензиновыми моторами — 190 или 249 л.с. Любопытно, что от дизельных двигателей в компании принципиально отказались как от «грязных», упор в перспективе будет сделан на более экологичные гибридные версии, сочетающие бензиновый двигатель с электромотором.

Уже в базовую комплектацию седана S60 входит система безопасности City Safety, способная распознавать автомобили, пешеходов, велосипедистов и крупных животных на дороге и в случае опасности запускать автоматическое торможение.

В новом S60 существенно доработана технология помощника водителя на поворотах (Pilot Assist). Автомобиль оснащен и другими функциями безопасности: предотвращения съезда с дороги, выезда на полосу встречного движения и т.д. За доплату можно установить систему предупреждения о движущихся в поперечном направлении транспортных средствах, которая также в случае опасности запускает функцию автоторможения.

Поставки первых S60 российским дилерам Volvo запланированы на сентябрь 2019 года, «младшие» версии (Momentum) появятся лишь в начале 2020 года. Это первый Volvo, который собирают на новом заводе компании в Южной Каролине (США). При заказе производства автомобиля в подарок клиенту дадут комплект зимних колес и предоставят год их бесплатного хранения.

По результатам краш-тестов EuroNCAP в 2018 году Volvo S60 получил максимальные 5 звезд.

Цены и комплектации (без учета скидок):

Версия Привод Двигатель Мощность, л.с. Стоимость, руб. S60 T4 Momentum

Передний Бензиновый 190 2 350 000 S60 T4 Inscription Передний Бензиновый 190 2 724 000 S60 T4 R-Design Передний Бензиновый 190 2 750 000 S60 T5 AWD Momentum

Полный Бензиновый 249 2 770 000 S60 T5 AWD Inscription Полный Бензиновый 249 3 144 000 S60 T5 AWD R-Design Полный Бензиновый 249 3 170 000

Фото: Volvo