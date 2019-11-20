Фура протаранила 12 автомобилей

В аварии пострадали пять человек, в том числе 2-летний ребенок.

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В Краснооктябрьском районе Волгограда произошло массовое ДТП, в котором пострадали пять человек и 13 автомобилей.

У тяжелого грузовика Scania с полуприцепом, подъезжающего к светофору, отказали тормоза. Не имея возможности остановить машину, водитель по касательной протаранил 12 автомобилей, стоящих перед светофором. При аварии никто не погиб.

«30-летний водитель, управляя грузовым автомобилем „Скания“ с полуприцепом, двигаясь по ул. Кубинская со стороны ул. Лермонтова в сторону пр. Ленина, напротив дома №15 по ул. Возрождения, в связи с выходом из строя тормозной системы совершил столкновение по касательной с двенадцатью автомобилями, стоящими на светофоре в попутном направлении», — говорится в сообщении ГУ МВД по Волгоградской области.

В ДТП ранения получили пять человек. Среди них двое мужчин в возрасте 33 лет, две девушки в возрасте 19 лет и 21 года, а также 2-летняя девочка. Все они были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

«Механические повреждения получили автомобили Chevrolet Lacetti , Nissan Qashqai , Kia Ceed , Nissan Murano , Chery Tiggo , Lexus , Jaguar , Mazda 3, Toyota Corolla , Renault Sandero , Mitsubishi и ГАЗель», — рассказали в МВД.

Судя по повреждениям, полученным грузовиком Scania, которые видны на фотографии, он ехал между рядов, врезаясь в автомобили справа и слева от него.

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Фото: ГУ МВД по Волгоградской области