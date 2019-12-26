Готовьтесь к новому штрафу: правительство одобрило идею

Кабинет министров подтвердил необходимость введения штрафа за неоплаченный проезд по платным дорогам.

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На состоявшемся вчера заседании, посвященном вопросам развития сети скоростных автомобильных дорог в стране, было одобрено введение штрафов для водителей, не оплативших проезд по платной дороге.

На сегодняшний день наказание для «зайцев» в законах не прописано. Теперь разработают законопроект поправок в КоАП, где будет описано само нарушение и представлен диапазон суммы штрафа.

На сегодняшний день предполагается, что штраф за неоплаченный проезд по платной дороге может составить от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Но пока это не точно. Реальную сумму штрафа мы узнаем, когда законопроект будет направлен на рассмотрение в Госдуму, которая, в свою очередь, сможет корректировать меру наказания.

При этом поправки Бюджетного кодекса предполагают, что собираемые с «зайцев» штрафы будут направляться на ремонт и строительство дорог, то есть в Федеральный дорожный фонд.

Ответы на часто задаваемые вопросы о платных дорогах вы найдете здесь.

Фото: ТАСС