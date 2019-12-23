Спрашивали про платники? Не все ответы вас порадуют!

Недавняя публикация, в которой оператор платных дорог (ОССП) отвечал на вопросы «За рулем», вызвала массу споров. В комментариях вы задали еще множество интересных вопросов. Мы собрали их и потребовали ответов.

Что все же такое ОССП?

Материалы по теме Платные дороги: мы выяснили, куда уходят наши деньги

Владельцем многих участков федеральных автомобильных дорог М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 Москва — Санкт-Петербург в соответствии с Федеральным законом «О государственной компании „Российские автомобильные дороги“» и постановлениями Правительства РФ является государственная компания «Российские автомобильные дороги» («Автодор»), которой данные дороги переданы в доверительное управление Правительством РФ.

ГК «Автодор», в свою очередь, заключила операторское соглашение с ООО «ОССП» (Объединенные системы сбора платы) на обслуживание дорог, обеспечение безопасности, сбор платы за проезд по платным участкам дорог М-3 «Украина» (со 124-го по 194-й км), М-4 «Дон» (с 225-го по 633-й км) и М-11 Москва — Санкт-Петербург (с 15-го по 149-й км и с 208-го по 543-й км).

Для какого транспорта предусмотрен льготный проезд по платным дорогам? Есть ли какие-то льготы для инвалидов 1-й, 2-й, 3-й групп?

Материалы по теме 8 главных вопросов водителей о платных дорогах

ООО «ОССП» является оператором платных автомобильных дорог в России. У компании нет права самостоятельно предоставлять льготный проезд каким-либо категориям граждан: эту возможность определяют федеральные законы РФ и указания владельцев/концессионеров обслуживаемых нами участков дорог в рамках договорных обязательств.

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от оплаты за проезд освобождаются:

транспорт общего пользования (за исключением такси, в том числе маршрутного такси, а также автобусов, осуществляющих перевозки в междугородном и международном сообщении);

специальные транспортные средства, оборудованные устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов и используемые для осуществления деятельности пожарной охраны, полиции, медицинской скорой помощи, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции;

транспортные средства организаций федеральной почтовой связи, осуществляющие перевозки почтовых отправлений и денежных средств, а также сопровождающих почтовые отправления и денежные средства работников таких организаций;

иные категории транспортных средств и пользователей платных автомобильных дорог, определенные собственниками.

Данный перечень является закрытым, иные лица не имеют права освобождения от оплаты.

Реально воспользоваться бесплатными дорогами, не прорабатывая заранее маршрут, можно только на участке М-4 в Московской области. Остальные «съезды на бесплатные участки» никак не обозначены и, по сути, являются не дублерами, а обычными дорогами с отсутствующими указателями, разбитым асфальтом. Не планирует ли «Автодор» облегчить навигацию водителям, которые не имеют возможности пользоваться платными участками?

Как вы сами отметили в вопросе, ваш вопрос к «Автодору» как к собственнику дороги, а не к ОССП как его оператору. Наше уточнение: на дороге М-4 (напоминаем, что ОССП на М-4 обслуживает участок с 225-го по 633-й км, поэтому отвечаем только за них) бесплатные участки действительно чередуются с платными, но до начала каждого платного участка владельцем дороги — государственной компанией «Автодор» в соответствии с проектом установлены специальные информационные щиты, на которых указано, через какое расстояние начнется платный участок дороги, какие на нем установлены тарифы, а также как съехать на бесплатный участок.

В качестве примера — фотографии установленных информационных знаков на дороге М-4 «Дон».

Почему транспондеры трассы «Юг» не действуют на трассе Питер-Москва? Не проще ли сделать единый транспондер?

Данная информация не соответствует действительности. В январе 2017 года все операторы платных дорог в России, государственная компания «Автодор» и концессионеры подписали Соглашение о межоператорском взаимодействии и введении бесплатной услуги интероперабельности. Благодаря этому пользователь может купить или взять в аренду один транспондер, выпущенный любой компанией-эмитентом, и попросить подключить услугу интероперабельности (в некоторых транспондерах она подключена автоматически). После этого он может совершать безостановочный проезд на всех платных дорогах России.

На сегодняшний день услуга интероперабельности доступна на следующих участках автодорог:

М-11 «Москва — Санкт-Петербург» на участке 15–58 км Владелец: Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная концессионная компания» (ООО «СЗКК»)

Оператор: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные системы сбора платы» (ООО «ОССП») М-11 «Москва — Санкт-Петербург» на участке 59–149 км и 208–543 км Владелец: Государственная компания «Автодор»

Оператор: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные Системы Сбора Платы» (ООО «ОССП») М-11 «Москва — Санкт-Петербург» на участке 543–684 км Владелец: Государственная компания «Автодор»

Оператор: Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль двух столиц» (ООО «МДС») М-4 «Дон» на участках 21- 211 км и 1091–1119 км Владелец: Государственная компания «Автодор»

Оператор: Общество с ограниченной ответственностью «Автодор — Платные Дороги» М-4 «Дон» на участках 225- 633 км Владелец: Государственная компания «Автодор»

Оператор: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные системы сбора платы» (ООО «ОССП») М-3 «Украина» на участке 124- 194 км Владелец: Государственная компания «Автодор»

Оператор: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные системы сбора платы» (ООО «ОССП») «Новый выход на МКАД с федеральной автодороги М-1 „Беларусь“ („Северный обход Одинцово“) Владелец: Акционерное общество „Главная дорога“ (АО „ГД“)

Оператор: Акционерное общество „Новое качество дорог“ (АО „НКД“) „Западный скоростной диаметр“ (ЗСД) в г. Санкт-Петербурге Владелец: Акционерное общество „Западный скоростной диаметр“ (АО „ЗСД“)

Оператор: Общество с ограниченной ответственностью „Магистраль Северной столицы“ (ООО „МСС“)

Объезд Хлевного на М-4 «Дон» строился еще при СССР. Сегодня там сложилась парадоксальная ситуация: если вы едете из Липецка в Воронеж и въезжаете на М-4 после участка Елец-Лозовка, то, так как там нет пропускного пункта, платите на пункте 461-го километра 110 руб. Получается, за 18 километров пути или 13 минут проезда 110/18=6,11 за километр. Многовато. Планируете ли пересмотреть тариф или условия оплаты на этом участке?

ОССП не устанавливает тарифы за проезд по участкам и никак не влияет на тарифную политику. Но хотим прояснить ситуацию для пользователя: проезжая через пункт взимания платы на 461-м км, вы платите 110 руб. за проезд полного участка (с 414-го по 464-й км), то есть не за 18 км, а за 50 км. Ваше право как пользователя не проезжать этот участок полностью, а въехать на него или съехать с него раньше/позже. Аналогичная ситуация, если пользователь едет из Липецка в Воронеж: сначала он может проехать по альтернативному участку через поселок Конь-Колодезь, а потом съехать на М-4 в районе 465-го км и продолжать движение по платному участку дороги до Воронежа.

Сопредседатель исполкома общественного антикоррупционного комитета Калужской области Андрей Мучкин заявил корреспонденту ИА REGNUM, что сбором денег за проезд занято ООО «ОССП», учредителем которого оказалась частная компания с ограниченной ответственностью «ХАЙВЭЙ ОПЕРЭЙШНС Б.В.», зарегистрированная в Нидерландах. Если деньги не уходят в офшоры, тогда зачем есть ООО «ОССП», которое принадлежит офшорной компании?

ООО «ОССП» — российское юридическое лицо, мы работаем на территории России и платим все установленные законодательством налоги в бюджет Российской Федерации. Акционерами нашей компании являются российская и французская компании, которые для упрощения корпоративного управления учредили совместную компанию Highway Operations B.V. в европейской юрисдикции.

Юрисдикция акционера никак не влияет на работу ОССП на территории России и размер ее налоговых отчислений в российский бюджет. В соответствии с заключенными с заказчиками операторскими соглашениями, мы оказываем услугу по сбору платы на платных участках дорог, находящихся в собственности наших заказчиков. Формирование размера тарифа вне нашей компетенции. Всю собранную плату ОССП в полном объеме передает собственникам участка дороги.

Влетел в колдобину на платке, пробил колесо, погнул диск. Приехала машина техпомощи, а у меня домкрат не лезет под машину, попросил помочь. Водитель технички сказал, что ему платят только за то, чтобы поморгать лампочками! Что реально входит в обязанности водителя техпомощи на платниках?

Не совсем понятно, что за техничка приехала на помощь. В данной ситуации пользователю платной дороги нужно было позвонить по бесплатному короткому телефону экстренной связи *2011 на М-11, *2033 на М-3, *2044 на М-4 и вызвать аварийного комиссара, который прибыл бы на место происшествия и бесплатно оказал необходимую помощь.

На всех платных дорогах, которые обслуживает ОССП, работает Служба аварийных комиссаров, а также служба эвакуации автомобилей.

Служба аварийных комиссаров — это специально обученные люди, которые оказывают помощь в любой чрезвычайной ситуации на дороге. Они передвигаются на большом желтом фургоне, оборудованном выдвигающимся светящимся знаком.

Основные функции аварийного комиссара:

патрулирование и контроль за состоянием платного участка автомобильной дороги;

информирование сотрудников центра управления дорожным движением в случае возникновения любых непредвиденных ситуаций на дороге, в том числе деформацию дорожных элементов (знаков, барьерного ограждения, наружного освещения, разметки и т.д.)

оповещение (сигнализация аварийно-световым оборудованием) пользователей об опасности, в том числе о посторонних предметах на проезжей части, разливе жидкостей, потере груза, транспортных средствах или других объектах, перекрывающих полосу движения или ставших причиной перерывов движения;

обеспечение безопасности пользователей дорог в случае чрезвычайного происшествия;

предоставление необходимой помощи пользователям дорог, включая оказание первой медицинской помощи;

взаимодействие с аварийно-спасательными службами (полиция, скорая помощь, МЧС и т.д.);

фотофиксация ДТП (транспорт, поврежденные элементы дороги) с целью дальнейшего расследования и т.д.

Если прибывший аварийный комиссар не смог помочь починить транспортное средство, то он вызовет службу эвакуации автомобилей. Служба эвакуации автомобилей бесплатно переместит ваше транспортное средство в ближайшую безопасную зону в пределах платного участка.