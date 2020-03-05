Skoda тестирует новую модель. Это опять кроссовер

Недавно компания объявила, что будущий электрический кроссовер будет называться Enyaq.

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Skoda Enyaq является чешским вариантом электрокроссовера Volkswagen ID.4, поэтому модели будут иметь много общего. На снимках видно, что Skoda пытается спрятать некоторые детали кузова новинки. В частности, решетку радиатора, которая может напоминать решетку представленного не так давно концепта Vision iV.

Передняя часть Enyaq, конечно, напоминает концепт Vision iV, но выглядит менее угловатой и более обтекаемой. Кузов автомобиля — вполне обычный, без особенностей. У него покатая линия крыши и массивные задние крылья в точности как у ID.4. Но у чешского варианта уникальный дизайн задней части: оптики, двери багажника и, видимо, бампера.

Салон, вероятно, будет похож на тот, который получил электрокроссовер Volkswagen. Это означает, что он будет оснащаться цифровой комбинацией приборов и большим экраном информационно-развлекательной системы.

О новом Skoda Enyaq мало что известно, но, судя по характеристикам ID.4, электрокроссовер будет предлагаться с задним и полным приводом а дальность его пробега на одной зарядке сможет достигать 500 километров.

Электрокроссовер Volkswagen во время испытаний маскировали под Opel Grandland X.

Фото: carscoops.com