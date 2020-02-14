Новый кроссовер VW замаскировали под Opel

Компания Volkswagen проводит испытания совершенно нового автомобиля, который поступит в продажу в ближайшие пару лет.

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Белый прототип нового кроссовера Volkswagen — электрического ID.4, был недавно сфотографирован во время зимних испытаний. При этом автомобиль мастерски замаскирован под Opel Grandland X, предзаказ которых недавно был объявлен в России, а первые автомобили появятся у дилеров во второй половине марта этого года.

Новый же Volkswagen ID.4, который был опознан за хитрой маскировкой, не имеет сдвижных задних дверей, как у концепта Volkswagen ID CROZZ. Изменилась и линия крыши. Если у концепта она имела наклон, как у купе, то у прототипа она изгибается, как у хэтчбека. Внешне электрокроссовер напоминает увеличенный Volkswagen ID.3 с большим дорожным просветом.

По своим габаритам ID.4 должен превосходить модель Tiguan в пятиместном варианте, но быть меньше, чем семиместный Tiguan Allspace. Растянутая колесная база нового кроссовера обещает просторный салон, а отсутствие двигателя внутреннего сгорания — дополнительный багажник под капотом.

Ожидается, что Volkswagen ID.4, построенный на платформе MEB, будет полноприводным и обладать большой дальностью пробега на одной зарядке при мощности около 170–204 л.с. (125–150 кВт).

В продажу новый Volkswagen ID.4 поступит примерно через год после выхода более компактного ID.3. Будет ли он поставляться в Россию, зависит от того, как потенциальные покупатели к тому времени будут относиться к электромобилям и насколько развитой станет необходимая им инфраструктура.

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Фото: insideevs.com