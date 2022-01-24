Авария со Шварценеггером — новые подробности — журнал За рулем

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Авария со Шварценеггером — новые подробности

ДТП произошло по вине водителя внедорожника GMC Yukon, в котором ехал актер.

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В аварии пострадали не только GMC Yukon Шварценеггера и красный Toyota Prius, на который он наехал, но и Porsche Cayenne.

Авария произошло в 17:00 в пятницу в Брентвуде (штат Калифорния, США), на пересечении бульвара Сансет и Алленфорд Авеню, всего в миле от дома Шварценеггера.

Появилась информация, что всемирно известный актер и бывший губернатор Калифорнии не управлял внедорожником, а ехал в нем в качестве пассажира. Как пишет ABC News, медэкспертиза показала, что ни один из участников аварии не был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Авария со Шварценеггером — новые подробности

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Один из очевидцев описал столкновение как «сумасшедшее» и выглядело оно «как трюк в кино».

Авария со Шварценеггером — новые подробности

Авария произошла по вине GMC Yukon Шварценеггера — внедорожник поворачивал на перекрестке налево на запрещающий сигнал светофора. Он столкнулся с Prius и заехал колесом на капот гибридного автомобиля, после чего, продолжая движение влево, Yukon ударил Porsche Cayenne. Столкновение было настолько сильным, что в GMC Yukon и Toyota Prius сработали подушки безопасности.

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Арнольд Шварценеггер в аварии не пострадал. Женщина, управлявшая Toyota Prius, получила травмы головы и у нее открылось сильное кровотечение, как сообщает TMZ. Шварценеггер сразу после аварии первым делом осмотрел пострадавшую и оставался на месте ДТП.

Фото: tmz.com, Mash

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