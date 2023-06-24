Правовой режим контртеррористической операции - что это означает для водителей?

Режим КТО введен сегодня 24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях.

Особый правовой режим КТО может вводиться в месте и на период проведения такой операции в соответствии с федеральным законом "О противодействии терроризму" от 6 марта 2006 года. Об этом сообщает ТАСС.

На этих территориях допускаются следующие меры и ограничения (перечислим только те, что касаются транспорта и участников дорожного движения):

удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка транспортных средств ;

; усиление охраны общественного порядка; подлежащих государственной охране объектов; объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта ; объектов, имеющих особую материальную, историческую, научную, художественную или культурную ценность;

; объектов, имеющих особую материальную, историческую, научную, художественную или культурную ценность; использование транспортных средств физических лиц и организаций (кроме учреждений иностранных государств и международных организаций) для доставки людей в лечебные учреждения, а также для преследования подозреваемых в теракте лиц;

и организаций (кроме учреждений иностранных государств и международных организаций) для доставки людей в лечебные учреждения, а также для преследования подозреваемых в теракте лиц; ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, отдельных участках местности и объектах;

на улицах, дорогах, отдельных участках местности и объектах; проведение при проходе/проезде на территорию КТО досмотра физлиц и находящихся при них вещей, а также транспортных средств и провозимых вещей;

Ранее мы рассказывали о том, какой транспорт может быть изъят для нужд армии при режиме СВО.