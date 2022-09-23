Изъятие личного автомобиля для госнужд — что нужно знать? — журнал За рулем

Изъятие личного автомобиля для госнужд — что нужно знать?

В Сети обсуждают вероятность реквизиции транспортных средств у граждан для госнужд. «За рулем» обратился за разъяснениями к юристу.

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СВО — это новый особый правовой режим, утвержденный указом президента и устанавливающий правила и ограничения, большинство из которых закреплены в секретных нормативно-правовых актах.

Данный режим напрямую не предусматривает порядок изъятия автомобиля, однако проекты нормативных актов, регламентирующих данную процедуру, безусловно, имеются. Но в законную силу они вступят только после их опубликования.

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О том, какие основания существуют для изъятия личного автомобиля, мы спросили у юриста.

Комментарий эксперта

Алексей Аксенов, адвокат, преподаватель ИМПЭ им. А.С. Грибоедова:

Изъятие личного автомобиля для госнужд — что нужно знать?
— Право собственности священно, и ограничить его могут только в исключительных случаях — для защиты более значимых интересов личности, государства и общества в строго предусмотренных федеральным законодательством случаях. Одним из таких исключительных случаев является реквизиция — изъятие имущества у собственника в случаях, носящих чрезвычайный характер, по решению государственных органов, с выплатой собственнику стоимости реквизированного имущества (ст. 242 ГК РФ).

Режим СВО хоть и имеет определенные признаки военного положения, таковым не является. Под военным положением понимается особый правовой режим, вводимый на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях в соответствии с Конституцией Российской Федерации Президентом Российской Федерации в случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии (ст. 1 ФКЗ от 30.01.2002 № 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2017) «О военном положении».

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Случаи реквизирования транспортных средств в рамках СВО лично мне не известны. Теоретически, учитывая правовой опыт применения института реквизиции, можно выделить несколько обязательных аспектов:

  • обязательный (принудительный) характер реквизиции
  • особые (чрезвычайные) условия, в которых производится реквизиция
  • отсутствие реальной возможности у государственного органа обойтись без применения реквизиции
  • наделение правом на изъятие уполномоченных должностных лиц исполнительной власти РФ.
  • возмездный характер изъятия.

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Хочу отметить, что если автомобилисту действительно придется столкнуться с изъятием автомобиля, то руководствоваться придется презумпцией добросовестности действий должностного лица. Автомобиль необходимо отдать, зафиксировав текущее техническое состояние транспортного средства путем фотофиксации или отражением в соответствующем акте.

Отметим также, что перечень транспортных средств, подлежащих реквизиции, устанавливают органы исполнительной власти, наделенные такими полномочиями. Как правило, это автомобили, предназначенные для перевозки личного состава и грузов военного назначения. Например, внедорожники, и они всегда были на особом учете в органах ГИБДД и Военных комиссариатах.

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Есть вероятность, что такой автомобиль может быть поврежден или «затотален». В случае его полной утраты механизм компенсации устанавливает орган исполнительной власти, наделенный соответствующими полномочиями, за счет средств федерального бюджета. Размер выплаты основывается на принципах соразмерности и защиты прав собственника.


Фото: unsplash и «За рулем»

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