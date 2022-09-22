Правительство рассмотрит законопроект о заморозке кредитов мобилизованным

Реализация данной инициативы не потребует дополнительных расходов федерального бюджета, отмечается в пояснительных материалах к законопроекту.

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Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в четверг направил на согласование в правительство России законопроект о возможности заморозить выплаты по кредитам на время военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах (ВС) РФ, сообщает ТАСС

«Будет не справедливо, если во время участия в СВО по мобилизации банки начнут требовать от людей погашения кредитов, а в случае возникновения просрочки станут еще и начислять пени, и применять различные штрафные санкции. Этого нельзя допустить», — отметил он.

Согласно инициативе, заемщик или индивидуальный предприниматель, который был призван на военную службу по мобилизации, «вправе в любой момент в течение времени действия кредитного договора обратиться к кредитору с требованием об изменении условий договорных обязательств, чтобы приостановить исполнение своих обязательств на время службы по мобилизации». Касается это по большей части ипотечных кредитов, но также и займов, выданных на покупку автомобилей.

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Ранее глава Комитета ГД по обороне Картаполов заявил, что мобилизованные граждане продолжат оплачивать кредиты, но «уже со своей новой получки, которая будет очень высокая», передает его слова «Российская газета».

Позиция Центробанка и Совфеда

Предоставить кредитные каникулы мобилизованным гражданам предложил и Банк России и попросил банки и микрофинансовые организации не начислять по договорам штрафы и пени, приостановить взыскание просроченной задолженности и не выселять из ипотечного жилья.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что право граждан, мобилизованных в соответствии с указом президента, на кредитные каникулы и реструктуризацию займов должно быть закреплено законом.

Фото: Валерий Матыцын/ТАСС