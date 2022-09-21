374,48 млрд рублей заняли россияне на покупку авто

Кредитная активность граждан в 2022-м существенно поутихла в сравнении с прошлым годом, но в августе снова наметился рост.

За 8 месяцев текущего года банки выдали 298,63 тыс. автокредитов на общую сумму 374,48 млрд руб. Общее количество новых автокредитов снизилось на 88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объемы кредитования — на 60%. За 8 мес. 2021 г. россияне взяли в банках 562,62 тыс. кредитов на 597,76 млрд рублей, сообщило Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ).

Однако итоги кредитной активности граждан за август показали, что интерес к заемным деньгам снова увеличивается: в августе 2022 г. количество новых автокредитов выросло по сравнению с предыдущим месяцем на 18%, объемы выдач выросли на 16%. В августе нынешнего года было выдано 48,21 тыс. автокредитов на 56,82 млрд руб., в июле — 40,93 тыс. кредитов на 49,15 млрд руб.

Больше всего кредитов оформили жители Москвы — 3,58 тыс. на 6,35 млрд руб., Московской области — 3,67 тыс. кредитов на 5,75 млрд руб., Санкт-Петербурга — 3,04 тыс. кредитов на 4,65 млрд руб., Краснодарского края — 2,30 тыс. кредитов на 2,99 млрд руб. и Татарстана — 2,42 тыс. кредитов на 2,46 млрд рублей.

Средний чек по автокредиту в июле и августе составил 1,2 млн рублей.

Самые крупные автокредиты брали в августе жители Москвы — в среднем 1,77 млн руб., Московской обл. — 1,57 млн руб., Санкт-Петербурга — 1,53 млн руб., Ленинградской обл. — 1,37 млн руб. и Краснодарского края — 1,28 млн руб.

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Наиболее скромный средний чек оказался у жителей Удмуртии — 842 тыс. рублей.

Динамика роста объемов выдач автокредитов отмечается в Чувашии: +32% к июлю 2022 г., а в Иркутской области количество автокредитов снизилось на 2% (к июлю). Самый высокий прирост среднего чека за месяц отмечен также в Чувашии: +9%. В 18 регионах средний чек снизился. Значительнее всего в Оренбургской области — на 15%, и составил 860 тыс. рублей.

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Олег Дьяченко/ТАСС