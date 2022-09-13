Покупатель пришел забирать автомобиль у дилера с судебными приставами

Машину у продавца пришлось буквально изымать, так как у клиента требовали доплатить «сверху» еще 50%.

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Житель Калининграда приобрел автомобиль еще в феврале этого года, заключив с официальным дилерским центром (название и марку авто не называют) договор купли-продажи. Он полностью оплатил покупку, однако автосалон не отдал ему транспортное средство в сроки, указанные в договоре, потребовав дополнительно заплатить еще 50%, сообщила пресс-служба УФССП России по Калининградской области.

Изменение цены объяснили экономическими трудностями, в том числе тем, что эти автомобили сняты с продажи, поскольку для них нет запчастей и отсутствует возможность соблюдения гарантийных обязательств по ремонту.

Гражданин пошел в суд, где установили, что автомобиль был доставлен в Калининград в январе — еще до заключения договора с истцом, т. е. по старой цене. В автосалоне не смогли предоставить суду доказательств возникновения трудностей ведения экономической деятельности, вынудивших снять автомобили с продажи, а также обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств по договору.

Суд обязал организацию-должника передать автомобиль покупателю, а также взыскать неустойку, компенсацию морального вреда и штраф в размере 397,5 тысяч рублей.

Решение суда поступило в отделение судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по Калининградской области.

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Судебные приставы выехали по адресу автосалона, вручили требование и разъяснили, что если автомобиль не будет передан покупателю в сроки, установленные для добровольного исполнения, последуют меры принудительного характера — арест имущества и денег на счетах.

Не дожидаясь принудительного взыскания, руководство дилерского центра добровольно передало автомобиль покупателю и перечислило 397,5 тысяч рублей.

Права взыскателя полностью восстановлены.

Названы причины для конфискации автомобилей.



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Фото: Сергей Коньков/ТАСС